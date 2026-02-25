Prima pagină » Știri politice » Ilie Bolojan, negru de nervi în conferința de presă după adoptarea noilor tăieri. Aproape și-a pierdut cumpătul și nu a răspuns la întrebări. Refrenul „altă întrebare” revine

25 feb. 2026, 13:52, Știri politice

Saga „altă întrebare”, în care premierul Ilie Bolojan refuză să răspundă la întrebări, sau la mai mult de o întrebare de jurnalist continuă. Marți șeara, prim-ministrul s-a arătat deranjat de întrebările pe care le-a primit în timpul conferinței de presă, susținută după adoptarea noilor tăieri. Șeful Executivului aproape și-a pierdut cumpătul, nu a răspuns la întrebările jurnaliștilor și l-a lăsat pe ministrul Dezvoltării, Cseke Attila, să răspundă în locul său. Jurnaliștii au avut voie să îi pună o singură întrebare domnului premier, iar în cazul în care cereau explicații ulterioare, erau „loviți” cu răspunsul standard: „V-am răspuns deja la întrebare”.

Guvernul Bolojan a adoptat marți seară, într-o ședință extraordinară, reforma administrației și pachetul de relansare economică, cu toate că unele dintre avize au fost nefavorabile. Ordonanța privind reforma administrației prevede concedierea a aproximativ 13.000 de funcționari din administrația centrală și locală.

„Vă rog, dacă aveți altă întrebare”/„V-a explicat domnul ministru”

Primul moment tensionat a fost declanșat de o întrebare referitoare la avizele critice formulate de mai multe ministere, inclusiv cel al Muncii, al Finanțelor și al Justiției, care ar fi semnalat probleme de constituționalitate în forma adoptată a actului normativ.

Întrebare:Aceste ministere, care au avizat ordonanța pentru reforma administrației, au spus clar: Sunt vicii de neconstituționalitate. Dacă ne uităm la ministerul Muncii vorbește despre reținerea taxelor din indemnizația de handicap. Aceeași observație este preluată și de ministerul Finanțelor și de ministerul Justiției. Politizarea funcțiilor apare în toate cele 3 avize pe care le-am amintit. Totuși, aceste observații nu se regăsesc. Ministerul Finanțelor spunea într-un aviz trimis către ministerul Dezvoltării că, deși a făcut observațiile, nu au fost integrate. Vă rog să ne spuneți totuși domnule premier, dumneavoastră, aș vrea să răspundeți primul și să ne explicați de ce v-ați asumat aceste riscuri de neconstituționalitate dacă ele sunt clar subliniate de aceste instituții, chiar dacă nu le-au susținut în ședință. Există aceste semnale de alarmă.

În locul unui răspuns asumat, explicațiile au venit de la ministrul prezent la pupitru, Cseke Attila, care a oferit clarificări tehnice despre procedura de avizare și despre modul în care au fost analizate observațiile.

Cseke Attila: (..)

Jurnalist:Domnule premier, aș fi vrut să îmi răspundeți și dumneavoastră. Întrebarea a fost pentru dumneavoastră, domnule premier”

Bolojan:Am convenit să puneți o întrebare. Vi s-a răspuns cât se poate de clar și în afară de precizările corecte, făcute de domnul ministru, cred că lucrurile au fost cât se poate de clare.

Jurnalist:De ce v-ați asumat acest risc de neconstituționalitate și de ce nu ați preluat nici măcar propunerea cu privire la persoanele cu handicap?

Bolojan:Vă rog, dacă aveți altă întrebare.

Ulterior, premierul a refuzat să dea clarificări unui alt jurnalist, trecând cu vederea peste întrebarea lui, iar apoi și-a continuat ideea.

Bolojan:Mulțumesc foarte mult, v-a explicat domnul ministru”.

Transparența lipsește la Palatul Victoria

Într-o Românie afectată dramatic de măsurile de austeritate luate de premierul Bolojan, transparența la nivel guvernamental este esențială. Românii vor explicații pentru scăderea nivelului de trai, pentru creșterea inflației sau pentru „ascensiunea” alarmantă a cursului euro.

În același timp, jurnaliștii, așa cum sp-au exprimat, nu doresc să facă doar act de prezență și „figurație” la conferințele de presă organizate la Palatul Victoria.

În condițiile în care ordonanța adoptată marți seara vizează domenii sensibile și categorii vulnerabile, reacția tensionată din conferința de presă riscă să alimenteze și mai mult criticile privind lipsa de dialog și asumarea politică a deciziilor controversate.

Ilie Bolojan interzice accesul fotoreporterilor la începutul ședințelor de guvern

Înainte de venirea lui Ilie Bolojan în fruntea Executivului, jurnaliștii și fotoreporterii aveau acces în sală, înaintea ședințelor de guvern. Numai că premierul României le-a trântit, pur și simplu, ușa în nas.

În fața protestelor și după ce au fost primite apeluri pentru ca situația să revină la normalitate, Ioana Ene Dogioiu, purtătorul de cuvânt al Guvernului, a încercat să explice de ce s-a luat o astfel de decizie.

„⁠În privința accesului înaintea ședinței de guvern, din verificările făcute de Direcția de comunicare, practica europeană este aceea de a nu permite accesul, singura excepție identificată fiind Polonia”, a spus Ioana Ene Dogioiu.

Agenda premierului e ținută la secret. La Palatul Victoria funcționează „Legea Tăcerii”

Atunci când a devenit premier al României, Ilie Bolojan oferea imaginea unui lider eficient, decis să se înhame la rezolvarea tuturor problemelor din țară.

Transparența și comunicarea permanentă cu cetățenii păreau a fi „literă de lege”, numai că totul s-a schimbat radical după preluarea funcției.

Agenda premierului Bolojan – un document „oglinda” al activității zilnice a prim-ministrului României – este păstrată la secret, iar pe site-ul guvernului sunt zile întregi în care nu este trecut niciun eveniment

