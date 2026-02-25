Prima pagină » Știri externe » După Macron și Starmer, Friedrich Merz merge în China să ceară „parteneriat echilibrat și corect”. Merz este înspțit de directorii VW, BMW și Siemens

25 feb. 2026, 14:01, Știri externe
După vizitele președintelui Franței, Emmanuel Macron, și ale premierului britanic, Keir Starmer, acum a venit rândul cancelarului german să viziteze China. Friedrich Merz, care se află într-o vizită oficială de două zile, prima de la preluarea mandatului de cancelar în mai 2025, are ca obiective echilibrarea relațiilor comerciale dintre statul chinez și Europa și abordarea unor teme sensibile legate de securitatea globală, scrie Financial Times.

China, cel mai important partener comercial al Germaniei

În anul 2025, China a redevenit cel mai important partener comercial al Germaniei, devansând astfel Statele Unite. Cu toate acestea, Friedrich Merz vizitează Beijingul pe fondul unui dezechilibru comercial major între cele două state, unde importurile din China în Germania sunt de peste două ori mai mari decât exporturile germane. Deficitul comercial al Germaniei cu China, cel mai mare partener comercial al său, a crescut la un nivel record de 87 de miliarde de euro anul trecut, în creștere cu 20 de miliarde de euro față de 2024.

Merz este însoțit în China de directorii marilor companii germane

Cancelarul Germaniei este însoțit de o delegație numeroasă formată din aproximativ 30 de directori ai companiilor germane de top, precum Volkswagen, BMW sau Siemens Energy. Înainte de a se îmbarca în avion, Merz a declarat jurnaliștilor că va încerca să creeze un parteneriat „echilibrat, fiabil, reglementat și corect” cu Xi Jinping, adăugând că va aborda restricțiile la export și distorsiunile concurențiale impuse de China.

Această vizită are loc în contextul în care cea mai mare economie a Europei se confruntă cu presiuni tot mai mari de dezindustrializare și cu concurența producătorilor din China, care au prețuri mai mici, în domenii precum automobilele și uneltele automate, industrii care se află în centrul sectorului manufacturier european orientat spre export.

Călătoria lui Friedrich Merz vine după o serie de vizite la Beijing făcute de lideri occidentali precum Keir Starmer, Emmanuel Macron sau Mark Carney. Chinezii caută să profite de aceste vizite pentru a se prezenta ca un apărător de încredere al unei ordini comerciale multilaterale și pentru a amplifica rupturile dintre Statele Unite și aliații săi tradiționali din cauza politicilor tarifare haotice ale lui Donald Trump.

