Viktor Orban îi acuză pe liderii de la Bruxelles că „au convenit cu Zelenski asupra continuării războiului”

Olga Borșcevschi
25 feb. 2026, 14:26, Știri externe
Liderii europeni, conduși de președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, au convenit marți cu președintele ucrainean Volodimir Zelenski asupra continuării războiului, spune premierul ungar Viktor Orban într-un mesaj difuzat miercuri pe Facebook.

Viktor Orban a precizat că acestea sunt „vești proaste pentru Europa”, deoarece conflictul nu are o soluție evidentă pe linia frontului, dar provoacă distrugeri teribile.

„Vreo 35.000 de oameni mor sau sunt schilodiţi în fiecare lună, în timp ce liniile frontului abia se mişcă, lăsând sute de mii de văduve, orfani, mame care îşi jelesc fiii – asta este ceea ce susţine Bruxellesul”, a denunţat Orban.

Între timp, „sute de miliarde de euro sunt arse… degeaba: acest război nu paralizează Rusia, ci Europa”, a subliniat premierul ungar, adăugând că războiul din Ucraina „creează şi un risc de război nuclear, Europa confruntându-se cu o putere nucleară”.

„Ne-ar atrage în el dacă i-am lăsa”, a adăugat el, care a mai susținut în acelaşi mesaj că liderul partidului ungar de opoziţie Tisza, Peter Magyar, „a semnat săptămâna trecută la Munchen un pact secret cu liderii de la Bruxelles, cu asistenţă germană”, în baza căruia „Ungaria va intra în rândul ţărilor europene aflate în război şi va aproba ajutor financiar pentru Ucraina în schimbul sprijinului din partea Bruxellesului şi Kievului”.

Magyar va „detaşa Ungaria de petrolul şi gazele ieftine”, dar „Ungaria trebuie să rămână deoparte. Guvernul ungar trebuie să menţină securitatea Ungariei. Noi vom realiza asta”, a conchis Orban.

Viktor Orban se află în campanie electorală

Viktor Orban a transformat actuala campanie electorală din Ungaria într-un război al declarațiilor împotriva Uniunii Europene și Ucrainei. Majoritatea mesajelor electorale ale premierului ungar fac referire la războiul în curs din Ucraina și adesea se apelează la frica de război pentru a-i mobiliza pe unguri în favoarea lui.

