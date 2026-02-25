Prima pagină » Actualitate » Orașul din România în care primarul vrea să interzică sălile de jocuri de noroc. „Cât costă viețile copiilor distruse de păcănele?”

25 feb. 2026, 14:31, Actualitate
Orașul din România în care primarul vrea să interzică sălile de jocuri de noroc / Sursa FOTO: Facebook.com

Primarul unui oraș din România și-a propus ca localitatea pe care o conduce să fie prima din România „liberă de păcănele”, scrie Mediafax. Autoritățile locale vor putea decide relocarea sau chiar interzicearea sălilor de jocuri de noroc, potrivit unei decizii a Guvernului.

Iar primarul din Slatina, Mario de Mezzo, tocmai a anunțat, printr-un material video postat pe Facebook, că orașul de pe malul râului Olt va fi primul „liber de păcănele”.

„Nici o păcănea în Slatina”

„În momentul în care ordonanța adoptată aseară va fi publicată în monitorul oficial, în prima ședință de Consiliul Local voi propune eliminarea din municipiul Slatina a tuturor sălilor de jocuri și a tuturor păcănelelor. Nici o păcănea nu va mai funcționa în municipiul Slatina”, a spus edilul Mario de Mezzo.

Primarul localității arată că „toate păcănelele care au nenorocit o țară întreagă” vor fi eliminate din oraș, chiar dacă acest lucru înseamnă pierderea de impozite și taxe. Primarul susține că mai importante sunt viețile oamenilor.

„Cât costă viața copilului de 27 de ani pe care eu l-am văzut mort în râul Olt, pe care l-am văzut în mandatul meu de prefect și care s-a sinucis după ce a pierdut la păcănele. Cât costă viețile copiilor, soților, taților, vieți distruse de păcănele? Pentru mine, aceste vieți sunt neprețuite”, a mai spus Mario de Mezzo.

Ce a decis Guvernul Bolojan

Guvernul României a adoptat, marți, 24 februarie, pachetul administrativ elaborat de Ministerul Dezvoltării care promite descentralizare mai rapidă, administrații locale mai eficiente și reducerea aparatului bugetar cu 6.409 posturi.

Printre altele, autoritățile locale vor putea decide, de exemplu, relocarea sălilor de jocuri de noroc la marginea localităților sau chiar interzicerea acestora pe teritoriul localității.

