Ce se întâmplă dacă bei prea multă cafea? Limita zilnică explicată de un cardiolog

25 feb. 2026, 13:38, Actualitate
Cafeaua rămâne una dintre cele mai consumate băuturi la nivel global și care este apreciată atât pentru gust, cât și pentru efectul energizant. Specialiștii atrag, însă, atenția că, deși are beneficii, consumul trebuie menținut în limite rezonabile, din cauza conținutului de cofeină.

Potrivit datelor oficiale, cafeaua conține acizi organici și polifenoli cu rol antioxidant, dar și minerale precum potasiu, magneziu sau calciu.

De ce este importantă moderația

Cu toate acestea, aportul nutritiv rămâne redus, deoarece cantitatea consumată într-o ceașcă este mică, scrie publicația spaniolă El Economista.

Mulți oameni beau cafea pentru a combate oboseala și pentru a-și crește nivelul de energie. Dar, medicii avertizează că excesul poate duce la o serie de simptome neplăcute, cum ar fi agitație, insomnie, palpitații, tremur sau disconfort gastric. În plus, consumul constant în cantități mari tinde să determine o toleranță la cofeină, reducându-i efectele benefice, mai scrie cotidianul iberic.

Cardiologul Enrique Galve, fost președinte al Secției de risc vascular și reabilitare cardiacă din cadrul Societatea Spaniolă de Cardiologie, explică faptul că această substanță poate accelera ritmul cardiac. Iar în anumite cazuri, poate crește tensiunea arterială. Totuși, spune el, persoanele cu hipertensiune bine controlată au voie să consume cafea cu moderație: până la patru sau cinci cești pe zi.

Care este limita considerată sigură

La rândul lor, experții de la Mayo Clinic arată că, pentru majoritatea adulților sănătoși, consumul de până la 400 de mililitri de cofeină pe zi este considerat sigur. Vorbim, așadar, de echivalentul a aproximativ patru cești de cafea.

Depășirea acestei cantități poate provoca dureri de cap, nervozitate, iritabilitate, urinare frecventă, tahicardie sau tremur muscular, reacțiile variind de la o persoană la alta.

Un studiu realizat de Federația Spaniolă a Cafelei arată că 63% dintre persoanele de peste 15 ani consumă cafea zilnic. În medie, beau aproximativ 3,6 cești în timpul săptămânii și 2,6 cești pe zi în weekend. Totuși, specialiștii insistă că este bine să păstrăm un stil de viață echilibrat, iar cafeaua să fie consumată cu moderație. Depășirea limitelor recomandate poate transforma o plăcere zilnică într-o sursă de disconfort pentru organism.

