Ce tigaie să folosești atunci când gătești. Care este cea mai sigură, potrivit specialiștilor

Te-ai gândit vreodată ce tigaie ar trebui să folosești, atunci când gătești? Specialiștii au vorbit despre importanța materialului vasului, mai ales atunci când este supus la temperaturi foarte ridicate. Vezi mai jos.

Vasul în care gătești ar putea să influențeze atât gustul mâncării, cât și calitatea ei. Specialiștii trag un semnal de alarmă și vorbesc despre importanța materialului tigăii, îndeosebi în situațiile în care aceasta este supusă la temperaturi foarte ridicate. Totul ține de siguranța alimentară și de reacțiile chimice care au loc.

Alegerea unei tigăi nu ține doar de aspect, ci și de cât de eficient este vasul, ce durabilitate are și din ce material este făcut. O tigaie făcută dintr-un material slab calitativ se va deteriora mai repede și ar putea prezenta și riscuri pentru sănătate (reacții chimice în timp ce gătești din cauza materialului care se „scorojește”).

Tigăile din oțel inoxidabil sunt durabile, spun specialiștii

Specialiștii susțin faptul că oțelul inoxidabil este unul dintre cele mai sigure materiale pentru gătit. Ei susțin că este eficientă și rezistentă la temperaturi ridicate. De altfel, pot fi gătite o multitudine de preparate în tigăile din oțel inoxidabil, mai ales că fundul vasului prezintă, de obicei, mai multe straturi distribuite uniform.

Altfel, tigăile din fontă sunt și ele durabile și ideale pentru diverse preparate (fripturi, pâine de casă, legume prăjite). Există 2 opțiuni: versiunea din fontă clasică și cea emailată (mai ușor de întreținut), arată Click.

Tigăile din ceramică ar trebui folosite pentru gătirea la temperatură medie. Se curăță ușor, însă poate să își piardă proprietățile antiaderente, dacă sunt utilizate adeseori la temperaturi mult prea mari.

Tigăile din aluminiu pot reacționa cu anumite alimente (cele acidă, gustul se poate modifica). Specialiștii recomandă să se folosească tigăiu din aluminiu anodizat sau vase în care aluminiul este protejat de oțel inoxidabil.

Mai există varianta tigăilor din teflon, care se curăță rapid. Specialiștii susțin, în schimb, că au o durabilitate limitată și se pot exfolia rapid.

Autorul recomandă:

Sursă foto: Shutterstock – rol ilustrativ