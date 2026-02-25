Administrația Trump a avertizat Ucraina că atacurile sale asupra unei instalații petroliere rusești din Marea Neagră, la sfârșitul anului trecut, au afectat investițiile SUA în Kazahstan. Afirmația a fost făcută de ambasadorul ucrainean în SUA, care a precizat că a primit o notificare diplomatică oficială, dar neașteptată din partea Departamentului de Stat al SUA cu privire la această chestiune, relatează CNN.

„Am înțeles că atacurile ucrainene asupra Novorossiysk au afectat unele dintre investițiile americane realizate prin Kazahstan. Și am auzit de la Departamentul de Stat că ar trebui să ne abținem de la atacarea intereselor americane”, a declarat ambasadoarea Olga Stefanishyna într-o conferință de presă.

Măsura neobișnuită de a emite nota diplomatică pare să reflecte prioritățile administrației și vine după decizia lui Trump de a opri ajutorul militar pentru Kiev anul trecut.

Ambasadoarea Ucrainei a declarat că SUA nu au sugerat Kievului să se abțină de la atacarea infrastructurii militare și energetice rusești.

„Era legat de faptul că interesele economice americane erau afectate acolo”, a spus ea. „Am luat notă de acest lucru.”

La sfârșitul lunii noiembrie, drone ucrainene au lovit portul Novorossiysk de la Marea Neagră, afectând nu numai interesele rusești, ci și o conductă importantă, ceea ce a dus la o scădere semnificativă a exporturilor de petrol din Kazahstan. Chevron este un acționar majoritar al Caspian Pipeline Consortium, care transportă petrolul din câmpurile petroliere kazahstaneze. Atacul asupra terminalului CPC a forțat Kazahstanul să reducă drastic transportul și producția de petrol.

Ambasadoarea a remarcat că mesajul Departamentului de Stat sublinia faptul că, în prezent, SUA nu au aceleași interese economice în Ucraina ca în Kazahstan.

„Mi-a părut foarte, foarte rău că, în 35 de ani de independență a Ucrainei, având atâtea șanse, nu am reușit să ajungem în situația în care să putem face același lucru”, a declarat ea reporterilor.

Negocierile din ultimele luni dintre Ucraina, Rusia și SUA nu au dat încă rezultate, iar Moscova a continuat atacurile sale neîncetate asupra infrastructurii civile ucrainene. Zelenski a anunțat, miercuri, că negociatorii ucraineni se vor întâlni joi, la Geneva, cu reprezentanții SUA pentru a încerca să caut să caute modalități de a pune capăt agresiunii rusești.

