PĂCĂLEALĂ de 2.100€. Alina din Iași a rezervat un sejur într-un resort 5* din Antalya. Cum arăta camera, de fapt: „Nici la bunica n-am văzut așa ceva”

Alina A., o femeie din Iași, susține că a trăit o vacanță de coșmar într-un resort de lux din Antalya, Turcia, fiind decisă să dea în judecată agenția de turism de unde și-a achiziționat vacanța, alături de iubitul său.

Amândoi au plătit 2.100 de euro, pentru sejur de 7 zile (29 august-5 septembrie 2025) la un resort de 5 stele. În schimb, ea susține că a primit cu totul altceva, scrie bzi.ro.

„Noi am venit în această vacanță prin firma Karpaten Turism. Niște prieteni și-au cumpărat, cu ceva timp în urmă, un sejur și am zis: hai să fim împreună cu ei. În urmă cu două săptămâni am discutat, prin e-mail, cu cei de la Karpaten și le-am zis să ne facă o ofertă la același furnizor, unde sunt prietenii noștri. Este vorba de VONRESORT. Prietenii noștri stau la VONRESORT Golden Elite. Hotelurile se cheamă VONRESORT, în Antalya. Acest resort conține 3 hoteluri. Adică cei de acolo au fost șmecheri. Au construit și s-au gândit și la agenții, că poate pot fenta clienții. Au 3 tipuri de facilități. Hotel de 5 stele, hotel de 4 stele și un village, ca un fel de sătuc cu camere și la parter, și la etajul 1. Nu e evaluat în niciun fel de stele acel village, așa mi-a spus tipa de la «Guest Relations». Nici măcar 3 stele nu are. A zis ceva de «village good quality». Asta este evaluarea lor. Deci este Golden Coast, Golden Beach și Golden Elite. Golden Coast are 5 stele, Golden Elite are 4 stele și Golden Beach, unde ne-au trimis pe noi, nu are nicio stea. M-am uitat după standarde, după camere, după lungime, recepțiile. Noi am făcut cerere de ofertă la Karpaten, ne-au trimis ofertă de 5 stele, deci asta scrie în ofertă, care era 1.050 de euro de persoană, ultra-all-inclusive. E și asta o păcăleală, pentru că se plătesc multe din facilități, din opțiuni. Ca să-ți iei un baldachin, te costă 100 de euro pe zi, fără mâncare; 120 de euro pe zi cu mâncare, 4 persoane sau câte vrei. Dacă vrei băuturi extra, te costă. Avem o listă cu ce trebuie plătit în plus, deci nu e ultra-all-inclusive. Deci, prietenii noștri au plătit tot pentru 5 stele, dar i-au cazat la 4 stele”, susține Alina.

Femeia nemulțumită susține că a fost cazată în condiții greu de imaginat pentru suma plătită și a solicitat schimbarea camerei, dar a primit una la fel, care nu îndeplinește condițiile de 5 stele.

„Ne-au adus aici, la cazare. Prima cameră, am făcut și poze, eu nu am văzut așa ceva nici la bunica. Vă faceți cruce cum arată camera de 5 stele! Ușile, vai de capul lor. Glafurile de geamuri, ca la bunica. Geamul mic și îngust. Pereții, camera nu are dimensiunea corectă. Oricum, arată oribil! Ne-am dus la recepție și le-am spus că asta e bătaie de joc, am plătit pentru 5 stele. Au zis: «nu e nicio problemă, vă schimbăm camera». Am fost să vedem nu știu câte camere, aproape toate la fel. Dimensiunea camerelor era sub 3 stele, pentru că nu încăpeai efectiv. Noi am mai fost în Turcia, în Antalya, la Delphin, unde e, într-adevăr, de 5 stele. Eu le-am spus celor de la Karpaten că sunt nesimțiți, pentru că am fost la 5 stele și am văzut ce e acolo. Mi-a spus de la agenție: «voi ați fost la Delphin? Păi, acolo, la Delphin, e top!». I-am zis nu știu dacă e top sau nu, dar condițiile de 5 stele sunt peste tot, iar eu aici am plătit pentru 5 stele. Mi-ați spus 5 stele, eu mă așteptam să fie ca la Delphin. Deci, ne-ați schimbat camera, am înțeles că era un jaf prima cameră, dar camera a doua e mică, înghesuită, suntem două persoane cu 4 bagaje. Unde dracuʼ să ni le punem, în cap? Nu aveam unde să ni le punem, treceam peste ele, călcam pe ele. Le-am zis că vreau să vorbesc la «Guest Relations». E o problemă mare aici! Eu am plătit pentru 5 stele, asta vreau să primesc. Mi-au zis: «știți, noi nu putem schimba hotelul. Cine v-a zis că, unde sunteți cazați, e de 5 stele? E catalogat drept „Village Good Quality”». Asta mi-au zis de la «Guest Relations». Păi, eu nu am plătit asta, ci 5 stele! Îmi zice: «lăsați, că o să contactăm Karpaten»”, mai spune clienta nemulțumită.

„I-am contactat pe cei de la Karpaten și i-am făcut albie de porci”, spune Alina, care e decisă acum să dea în judecată agenția de turism Karpaten.

„Bineînțeles că și noi i-am contactat pe cei de la Karpaten și i-am făcut albie de porci. Trimitea mesaje pe WhatsApp doamna de la agenție. Noi stăteam ca boii la recepție și așteptam. Pe doamna de la agenție o durea undeva. I-am și zis că: așteptăm un răspuns de 3 ore de la dumneavoastră și nu răspundeți? Într-un final, i-am trimis un mesaj pe WhatsApp, mi-a trimis un e-mail în care îmi zicea că nu putem vorbi pe WhatsApp și să-i trimit e-mail. De ce nu putem vorbi la telefon? Toată lumea vorbește pe telefon. Am trimis e-mailuri. Le-am cerut să schimbăm camera. Am văzut o cameră family și am cerut să ne mute acolo, apoi la 5 stele, cum trebuia de la început. În restaurantul unde se ia masa care e de fapt ca la cantină este gălăgie infernală, total opus față de zona de luat masa de la Golden Coast de 5 stele. Am fost la «Guest Relations» și mi-au zis că îmi oferă cameră. Între timp, am apelat la avocatul meu. A sunat-o pe doamna de la Karpaten, să rezolve situația. Ea a trimis un e-mail, apoi m-am enervat pe cei de la Karpaten. Le-am zis celor de la «Guest Relations» că: dau în judecată agenția și dați-mi o foaie pe care să scrie unde sunt cazată, cu hotel, cameră, număr, tot ce trebuie, câte stele are. Dați-mi o confirmare. Dar nu au vrut să-mi dea”, mai povestește Alina.

Clienta mai spune că nici a doua oară nu a avut succes și a primit tot o cameră sub nivelul așteptat, cel de 5 stele.

„Le-am zis că vreau să vorbesc cu «general managerul». L-au adus pe «asistentul general managerului» abia ieri (n.r. – luni, 1 septembrie 2025) și le-am zis: faptul că nu vreți să îmi dați foaia de confirmare, care arată că sunt cazată la 5 stele, dar nu e așa, deci sunteți mână în mână cu agenția și spuneți că acordați facilități de 5 stele, dar nu e așa. Când a auzit «asistentul general managerului» ce spun, că îi dau în judecată și că au vrut să păcălească clienții, s-a ridicat de la masă, să nu auzim ce vorbește probabil. A vorbit la telefon și a revenit, și ne-a spus că: «o favoare strict personală, deci vă fac eu o favoare personală». A insistat: «vă dau camera family, un apartament cu două camere și brățară cu care puteți intra la toate facilitățile de la VONRESORT».

I-am zis așa: eu, dacă vă accept oferta, este ca și cum am acceptat lucrurile așa cum sunt. Îmi zice că este o favoare strict personală. Bine, îi spun, gândiți-vă bine dacă vreți să îmi faceți această ofertă, pentru că oricum îi dau în judecată pe cei de la Karpaten, când mă întorc acasă, și veți fi trași după ei. Mi-a zis că: «bine, faceți ce vreți la dumneavoastră acasă». Atunci am acceptat oferta, la sfaturile avocatului. Până la urmă, îmi stric vacanța din cauza lor. Deci nici măcar în 3 stele nu suntem. Deci noi am plătit 5 stele, Golden Coast, și ne-au dat Golden Beach”, mai spune ea.

