Fostul boxer Prichard Colón a murit la vârsta de 33 de ani, la 11 ani după ce a suferit lovituri la cap care i-au schimbat viața, în timpul singurei înfrângeri din cariera sa profesionistă.

Tatăl lui Colón a făcut anunțul pe Facebook.

„Cu regret vă informez despre moartea fiului meu, Prichard, din această lume pământească”, a scris Richard Colón.

„Vă mulțumesc pentru atâția ani de iubire și rugăciuni. Pe cât posibil, vă rog să continuați să ne purtați în rugăciunile voastre”, a mai adăugat el.

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Colón s-a născut în Florida, dar familia sa s-a mutat în Puerto Rico când era copil. S-a remarcat ca un tânăr talent promițător, câștigând cinci titluri naționale de amatori și o medalie de aur la Jocurile Panamericane de Tineret, toate acestea înainte de a împlini 20 de ani, relatează CNN.

Cariera sa profesionistă, începută în 2013, a fost la fel de reușită. Boxerul de la categoria superwelter a disputat în total 17 meciuri. A câștigat 16 dintre ele, iar 13 victorii au fost obținute prin KO.

În mod notabil, Colón l-a învins pe fostul campion WBA Vivian Harris în septembrie 2015, făcându-l KO în repriza a patra.

Meciul care i-a schimbat viața

Însă, o lună mai târziu, Colón a luptat împotriva lui Terrel Williams la EagleBank Arena din Fairfax, Virginia, într-o seară care s-a dovedit a fi una tragică pentru tânărul pugilist aflat în ascensiune.

Colón, care avea 23 de ani la acea vreme, a suferit mai multe leziuni, inclusiv în urma unei lovituri ilegale la cap, în timpul meciului de 10 reprize cu Williams, potrivit unei declarații făcute ulterior de promotorul galei, Lou DiBella, și relatată de Reuters.

Tânărul luptător a prezentat simptome de traumatism cranian în vestiar după meci și a fost transportat de urgență la spital, unde a fost supus unei intervenții chirurgicale pentru reducerea presiunii asupra creierului, a declarat DiBella.

Deși Colón a supraviețuit, leziunile suferite l-au obligat să se retragă din box. În imaginile publicate online de tatăl său după acel meci, Colón apărea adesea într-un scaun cu rotile.

World Boxing Council (WBC) i-a adus un omagiu

World Boxing Council (WBC) i-a adus un omagiu lui Colón, descriindu-l drept un „campion etern”, într-o declarație publicată joi.

„Cu inimile îndurerate și cu o tristețe profundă care cuprinde întreaga comunitate internațională a boxului, World Boxing Council și președintele său, Mauricio Sulaimán, deplâng moartea fostului boxer și simbol al curajului, Prichard Colón Meléndez”, a transmis organizația.

„Prichard nu a luptat doar cu îndemânare; el a luptat cu eleganța și mândria de a purta steagul Puerto Rico către cele mai înalte culmi”, a adăugat organizația.

Anterior, WBC îl numise pe Colón „Campion Mondial Onorific” și îi oferise celebra centură verde și aurie, despre care organizația a spus că era una pe care „o merita dintotdeauna”.