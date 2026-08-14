Preşedintele Consiliului Judeţean Timiş, Alfred Simonis, a declarat pentru Gândul, că administrația județeană își asumă finanțarea cu 126 de milioane de lei a noului stadion din Timișoara „Dan Păltinişanu”, bani care vor permite demararea investiției în 2026 și continuarea lucrărilor anul viitor. Simonis spune însă că Guvernul are obligația să finanțeze un asemenea obiectiv într-un județ care contribuie cu sume importante la bugetul de stat.

Guvernul a deblocat construirea noului stadion „Dan Păltinişanu”

Vineri, Simonis a anunţat pe Facebook că Guvernul României a deblocat construcţia Stadionului „Dan Păltinişanu” din Timişoara. Potrivit liderului CJ Timiş, CNI poate acum semna contractul de proiectare şi execuţie cu societatea care a câştigat licitaţia.

Noul Stadion „Dan Păltinişanu”, care va fi proiectat şi construit de o asociere condusă de compania Concelex, va avea 32.000 de locuri.

Arena, care va fi cea mai mare şi mai modernă, după Arena Naţională, se va ridica exact pe amplasamentul bătrânului stadion al oraşului pe care CJ Timiş l-a demolat complet.

Șeful CJ Timis salută deblocarea construcției stadionului

Simonis salută deblocarea construcției noului stadion, dar precizează că finanțarea proiectului reprezintă o obligație a guvernului față de unul dintre județele care contribuie cel mai mult la bugetul de stat. Într-o declarație pentru Gândul, Alfred Simonis a spus că Timișul va suporta 25 % din investiție. El a criticat însă situația în care județe cu o contribuție importantă la economia României trebuie să suporte un sfert din investiții, după ce alte proiecte similare au fost finanțate integral de Executiv.

„Naționalul, Ghencea, Giuleștiu, două la Dâmbovița, Târgu Jiu, Craiova, Sibiu s-au făcut pe bani exclusiv ai guvernului. Anul trecut, Guvernul a hotărât că nu se mai construiesc stadioane decât în situația în care autoritățile locale pun 25%. Am acceptat. Era firesc să se facă și aici”, a spus șeful CJ Timiș.

Simonis: „Timișul este unul dintre principalele motoare economice ale României”

El a făcut referire și la proiectele de stadioane din Brașov, Slatina și Oradea, pentru care autoritățile locale vor suporta, de asemenea, o parte din costuri.

„Timiș este județul care îi contribuie cu cei mai mulți bani la bugetul de stat, după București, evident. După ce s-au făcut stadioane pe toate cătunele, era firesc să se facă și la Timișoara, mai ales în condițiile în care 25% de investiție este aportul nostru, de când ne-a obligat Bolojan să îl punem”, a mai declarat șeful CJ Timiș.

Guvernul demis alocă peste 1,4 miliarde de lei pentru construcția a patru stadioane

Guvernul demis Bolojan dă undă verde construirii a patru stadiaone în valoare de peste 1,4 miliarde de lei. Este vorba de patru arene, construite în municipiile Brașov, Timișoara, Slatina, respectiv Oradea, orașul pe care premierul demis, Ilie Bolojan, l-a condus din poziția de primar în perioada 2008-2020. (Mai multe detalii AICI)

Valoarea totală a fiecărui proiect de construcție implică o cotă de 75% alocată din bugetul de stat și o cotă de 25%, bani din bugetul local, după cum urmează: