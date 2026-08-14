Consiliul Constituțional din Franța, a respins, vineri, proiectul de lege care le interzicea minorilor sub 15 ani accesul pe platformele sociale. Magistrații au argumentat că această măsură constituie o „încălcare disproporționată” a libertății lor de exprimare, relatează BFMTV.

Membrii Consiliului Constituțional au considerat că articolul 1 din legea care vizează protejarea minorilor împotriva riscurilor la care îi expune utilizarea rețelelor sociale „reprezintă o încălcare care nu este adecvată, necesară și proporțională” cu libertatea de exprimare și de comunicare a minorilor sub 15 ani.

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Fiind sesizat doar cu privire la articolul 1, Consiliul Constituțional nu s-a pronunțat asupra interzicerii telefoanelor mobile în licee începând cu 1 septembrie, prevăzută în același text legislativ.

Deși recunosc „cerința constituțională de protejare a interesului superior al copilului”, membrii Consiliului subliniază faptul că această interdicție foarte largă „poate fi aplicată serviciilor de comunicare online ale căror riscuri pentru sănătatea și siguranța minorilor (…) nu sunt dovedite”.

Textul, care urma să intre în vigoare la 1 septembrie, prevedea interzicerea accesului tinerilor la rețelele sociale (TikTok, Snapchat, X, Instagram…) dar și la funcționalitățile sociale (lanțuri de distribuire, comentarii…) ale unor site-uri foarte populare precum YouTube, la aplicațiile de mesagerie (WhatsApp, Messenger…) și la anumite jocuri video online.

Deși legea prevedea excepții, în special pentru enciclopediile online și pentru ghidurile educaționale sau științifice, acestea rămân prea „limitate”, subliniază Consiliul Constituțional.

Parlamentul francez a adoptat proiectul de lege pe 21 iulie 2026. Măsura urma să intre în vigoare în două etape, începând cu 1 septembrie.