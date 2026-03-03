Pensii record în Iași din contribuții. O carieră la stat combinată cu mediul privat poate duce la o pensie de 30.000 de lei

O carieră care a fost construită pe venituri ridicate, combinate cu o bună activitate în mediul privat poate să ducă la o pensie la final de activitate și la peste 30.000 de lei.

Pensiile record înregistrate în Iași

Potrivit ZDI, Casa Județeană de Pensii a arătat că primele două poziții din clasamentul pensiilor stabilite exclusiv pe bază de contributivitate au depășut acest prag, la nivelul Iașului.

În momentul de față, cea mai mare pensie aflată în plată ajunge la 37.063 lei brut și provine dintr-o carieră care s-a bazat pe venituri atât din mediul privat, cât și din cel public. Pe locul doi avem o pensie de 30.734 de lei brut, rezultată din ambele zone de activitate în ambele zone ale economiei..

Pe locul al treilea apare o pensie de 24.005 lei brut lunar, provenită din cercetare științifică în sectorul public, ceea ce marchează o scădere abruptă față de primele două poziții și confirmă că pragul de 30.000 de lei este, deocamdată, rezervat unor cariere excepționale ca nivel al veniturilor…citește continuarea pe ZDI.