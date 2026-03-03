Un general al Gardienilor Revoluţiei din Iran a avertizat Teheranul a închis Strâmtoarea Ormuz și a amenințat că orice navă care încearcă să tranziteze ruta vitală pentru exportul global de petrol prin strâmtoarea din Golful Persic va fi incendiată.

Tensiunile din Orientul Mijlociu escaladează după ce un general al Corpului Gardienilor Revoluţiei din Iran a lansat un avertisment dur privind securitatea traficului maritim în strâmtoarea Ormuz, una dintre cele mai importante rute energetice ale lumii, potriit Times of Israel.

„Strâmtoarea Ormuz este închisă. Dacă cineva încearcă să treacă, eroii Gărzii Revoluționare și ai marinei regulate vor incendia acele nave”, a declarat Ebrahim Jabari, consilier superior al comandantului suprem al Gărzii. „Vom ataca oleoducte și nu vom lăsa nicio picătură de petrol să părăsească regiunea”, a afirmat generalul Sardar Ebrahim Jabbari pe contul de Telegram al Gardienilor Revoluției. Acesta a adăugat că prețul petrolului ar putea „să ajungă la 200 de dolari în zilele următoare”.

Strâmtoarea Ormuz, crucială pentru piața petrolului și gazelor naturale lichefiate la nivel global

Strâmtoarea Ormuz, care separă Iranul de Peninsula Arabică și oferă acces la Golful Persic, este tranzitată de aproximativ 20 la sută din petrolul și gazul natural lichefiat la nivel global. Orice blocaj în această zonă ar avea efecte imediate asupra piețelor internaționale.

În weekend, agențiile de securitate maritimă au raportat mai multe atacuri asupra unor petroliere în această zonă, cu o lățime de aproximativ 50 de kilometri. Luni, Gardienii Revoluției au anunțat că au atacat un petrolier despre care susțin că ar avea legături cu Statele Unite.

O eventuală blocare de facto a strâmtorii ar afecta grav exporturile marilor producători din Golf, inclusiv Arabia Saudită, Emiratele Arabe Unite și Irak, precum și livrările de GNL din Qatar, principalul exportator regional.

Potrivit Agenției Internaționale pentru Energie, peste 80 la sută din petrolul și gazele care tranzitează strâmtoarea Ormuz sunt destinate țărilor asiatice. Economiile din Asia ar putea resimți cel mai puternic impact în cazul unei escaladări a conflictului din Orientul Mijlociu.

