Prima pagină » Știri externe » Iranul anunță închiderea strâmtorii Ormuz: „Vom incendia toate navele care forțează intrarea

Iranul anunță închiderea strâmtorii Ormuz: „Vom incendia toate navele care forțează intrarea

Mihai Tănase
03 mart. 2026, 09:30, Știri externe
Iranul anunță închiderea strâmtorii Ormuz: „Vom incendia toate navele care forțează intrarea
Foto: X/ @bennyjohnson

Un general al Gardienilor Revoluţiei din Iran a avertizat Teheranul a închis Strâmtoarea Ormuz și a amenințat că orice navă care încearcă să tranziteze ruta vitală pentru exportul global de petrol prin strâmtoarea din Golful Persic va fi incendiată.

Tensiunile din Orientul Mijlociu escaladează după ce un general al Corpului Gardienilor Revoluţiei din Iran a lansat un avertisment dur privind securitatea traficului maritim în strâmtoarea Ormuz, una dintre cele mai importante rute energetice ale lumii, potriit Times of Israel.

„Strâmtoarea Ormuz este închisă. Dacă cineva încearcă să treacă, eroii Gărzii Revoluționare și ai marinei regulate vor incendia acele nave”, a declarat Ebrahim Jabari, consilier superior al comandantului suprem al Gărzii.

„Vom ataca oleoducte și nu vom lăsa nicio picătură de petrol să părăsească regiunea”, a afirmat generalul Sardar Ebrahim Jabbari pe contul de Telegram al Gardienilor Revoluției. Acesta a adăugat că prețul petrolului ar putea „să ajungă la 200 de dolari în zilele următoare”.

Strâmtoarea Ormuz, crucială pentru piața petrolului și gazelor naturale lichefiate la nivel global

Strâmtoarea Ormuz, care separă Iranul de Peninsula Arabică și oferă acces la Golful Persic, este tranzitată de aproximativ 20 la sută din petrolul și gazul natural lichefiat la nivel global. Orice blocaj în această zonă ar avea efecte imediate asupra piețelor internaționale.

În weekend, agențiile de securitate maritimă au raportat mai multe atacuri asupra unor petroliere în această zonă, cu o lățime de aproximativ 50 de kilometri. Luni, Gardienii Revoluției au anunțat că au atacat un petrolier despre care susțin că ar avea legături cu Statele Unite.

O eventuală blocare de facto a strâmtorii ar afecta grav exporturile marilor producători din Golf, inclusiv Arabia Saudită, Emiratele Arabe Unite și Irak, precum și livrările de GNL din Qatar, principalul exportator regional.

Potrivit Agenției Internaționale pentru Energie, peste 80 la sută din petrolul și gazele care tranzitează strâmtoarea Ormuz sunt destinate țărilor asiatice. Economiile din Asia ar putea resimți cel mai puternic impact în cazul unei escaladări a conflictului din Orientul Mijlociu.

Recomandarea autorului:

Trump susține că armata SUA are suficiente arme pentru a susține un conflict pe termen nelimitat: „Stocurile de muniții nu au fost niciodată mai mari”

Recomandarea video

Citește și

FLASH NEWS Imagini impresionante din Iran: Zeci de mii de oameni, la funeraliile victimelor de la școala din Minab. „Moarte Americii, Moarte Israelului, Nu ne predăm”, strigă mulțimea furioasă
11:21
Imagini impresionante din Iran: Zeci de mii de oameni, la funeraliile victimelor de la școala din Minab. „Moarte Americii, Moarte Israelului, Nu ne predăm”, strigă mulțimea furioasă
RĂZBOI Lista completă a zborurilor anulate marți pe Aeroportul Otopeni din cauza conflictului din Orientul Mijlociu
11:12
Lista completă a zborurilor anulate marți pe Aeroportul Otopeni din cauza conflictului din Orientul Mijlociu
FLASH NEWS Joe Biden, moment neașteptat într-un zbor „de linie” pe Aeroportul Ronald Reagan. Fostul lider de la Casa Albă, în ipostaza unui călător obișnuit
11:12
Joe Biden, moment neașteptat într-un zbor „de linie” pe Aeroportul Ronald Reagan. Fostul lider de la Casa Albă, în ipostaza unui călător obișnuit
FLASH NEWS Iranul susține că a distrus o bază americană din Bahrain. Centrul militar ar fi fost atacat cu drone și rachete în zori
10:52
Iranul susține că a distrus o bază americană din Bahrain. Centrul militar ar fi fost atacat cu drone și rachete în zori
ECONOMIE Războiul din Orient împinge prețul benzinei la 3 dolari în SUA. Creșterea pune presiune politică pe Donald Trump înainte de alegerile „midterm”
10:47
Războiul din Orient împinge prețul benzinei la 3 dolari în SUA. Creșterea pune presiune politică pe Donald Trump înainte de alegerile „midterm”
INCIDENT Imagini noi cu pilotul american catapultat în Kuweit. Localnicii s-au apropiat de el imediat după aterizare
10:39
Imagini noi cu pilotul american catapultat în Kuweit. Localnicii s-au apropiat de el imediat după aterizare
Mediafax
Războiul din Orientul Mijlociu degenerează: Iran și Israelul se bombardează tot mai puternic. Prețul petrolului crește cu 10%,
Digi24
Răspunsul lui Starmer după ce Trump s-a declarat „dezamăgit” de el
Cancan.ro
Ce este pata roșie de pe gâtul lui Donald Trump, de fapt. S-a aflat tot adevărul!
Prosport.ro
Olivia, apariție în bikini: „A arătat aproape tot”
Adevarul
Zeci de mii de români nu pot ieși la pensie din cauza lipsei unui document extrem de important
Mediafax
Avertismentul lui Bogdan Chirițoiu pentru benzinari: „Nu am vrea să vedem comercianți care profită de contextul internațional pentru a crește suplimentar prețurile în mod nejustificat”
Click
Furia unei românce care își ia la serviciu mâncare la pachet. „A deschis caserola, a luat pieptul și a pus-o înapoi în frigider”
Digi24
Situație neobișnuită: Grecia va deshuma 150 de persoane moarte de Covid, după ce trupurile nu s-au descompus nici după 5 ani
Cancan.ro
Cum a reușit Viorel Dejeu, un medic chirurg, să plece din Dubai: 'Informație care poate ajuta!'
Ce se întâmplă doctore
Cum arată acum Alexandra Dinu, prima soție a lui Adrian Mutu, la 45 de ani. Imagini rare cu blondina!
Ciao.ro
Inna, Delia sau Gina Pistol, poze pe care le-ar vrea șterse! Ipostaze stânjenitoare în public
Promotor.ro
Cum a devenit fabrica de tractoare din Iran, construită de România, cea mai mare din Orientul Mijlociu
Descopera.ro
Din ce este făcută coaja de ou?
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. O tipă e în pat cu noul iubit: – E prima oară când fac asta, nu vreau să-ți faci o părere proastă despre mine...
Descopera.ro
Test de cultură generală. De ce muștele își freacă „picioarele”?

Cele mai noi

Trimite acest link pe