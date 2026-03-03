Monorail Iași a stârnit dispute între asociațiile pro-autostradă

Lansarea unui studiu de prefezabilitate pentru schițarea unui proiecte de monorail a stârnit discuții aprinse în asociațiile civice, după ce proiectul autostrăzii a mai avansat puțin, relatează ZDI.

Dispute aprinse la Iași între asociațiile pro-autostradă

Studiul privind monorailul, pentru care a fost semnat recent un contract, va determina traseul pe care l-ar putea avea acest mijloc de transport. Deocamdată, nu este clar dacă va fi vorba despre un tramvai care va circula pe șine construite la înălțime sau despre o garnitură suspendată.

„Că va fi monorail, un tramvai suspendat sau orice altă soluție, vom vedea la finalul acestui studiu. S-a impus să se facă și o astfel de analiză, ca să vedem care este cea mai rentabilă variantă. Dacă este tramvai suspendat, înseamnă că vom putea folosi actuala cale de rulare acolo unde se traversează zona centrală, zona istorică a Iașului, unde nu putem să ridicăm linia și să obturăm vizibilitatea clădirilor istorice. În rest, în intersecții – cum e Podu-Roș – se poate traversa pe deasupra, astfel încât nu va fi blocat de traficul de la sol”, a subliniat Irinel Bucur, unul dintre membrii fondatori ai asociației…citește continuarea pe ZDI.

