Hagi ar schimba totul la națională, după preluarea mandatului. ”Regele” l-ar vrea afară pe Mihai Stoichiță. Cine ar urma să fie noul director tehnic

Scenariul în care Gică Hagi îl va înlocui pe Mircea Lucescu la echipa națională începe să prindă contur. Schimbare ar urma să aibă loc mai repede decât era anticipat, iar modificarea ar avea și alte efecte secundare, notează ProSport. ”Regele” ar urma să îl treacă pe Mihai Stoichiță în linia a doua, cel care ar urma să îi ia locul fiind Lucian Burchel, șeful Școlii de Antrenori.

Gică Hagi vrea să facă schimbări la echipa națională. Mihai Stoichiță, OUT

Potrivit iAMsport.ro, fostul internațional român ar alege să meargă pe mâna unui om de încredere, cu care a mai colaborat în trecut. ”Regele” și Lucian Burchel au fost colegi la Sportul Studențesc în anii 80, după care au colaborat din nou la Academia de la Ovidiu, unde au lucrat împreună timp de 10 ani, până când Burchel a devenit directorul Școlii de Antrenori de la FRF.

Stoichiță, actualul director tehnic, ar urma să facă un pas în spate după venirea lui Hagi, schimbarea presupune ca acesta să fie trecut în echipa de consilieri a lui Răzvan Burleanu.

Deși s-a crezut că Mircea Lucescu ar putea fi pe banca tehnică a naționalei și la barajul cu Turcia, se pare că lucrurile iau o altă întorsătură. Din cauza problemelor de sănătate cu care legendarul antrenor se confruntă, familia acestuia insistă ca tehnicianul să pună capăt mandatului cât mai repede.

