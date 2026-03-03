Economiile lui Bolojan au ajuns pe vacanţele angajaţilor de la Senat

Ilie Bolojan anunţa anul trecut că guvernul condus de el a reuşit performanţa să economisească nişte bani în urma reformelor sale administrative. Este vorba despre aproape 4 milioane de lei, 3.603.814 lei, care vor merge către angajaţii Senatului care au înregistrat şi 40 de zile de concediu neluate.

Anul trecut, Senatul României îşi subţia rândurile cu 186 de posturi, în urma reformei administrative iniţiată de actualul premier Ilie Bolojan. Odată cu această măsură, a fost redus şi sporul de antenă, de la 1.500 de lei la 300 lei, scrie ştiripesurse.ro.

Practic, din cei 610 angajaţi, doar 16 dintre aceştia erau la zi cu concediile de odihnă.

Potrivit stenogramei şedinţei Biroului Politic, preşedintele şi vicepreşedintele Senatului, Mircea Abrudean şi Cristian Ghinea, au fost împotriva acestei decizii prin care sunt achitate, până la urmă, doar până la 15 de zile de concediu, nu toate, mai scriu cei de la ştiripesurse.ro.

