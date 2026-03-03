Prima pagină » Actualitate » Zelenski anunță începerea negocierilor de aderare la UE. „În câteva zile, Ucraina va fi pregătită”

03 mart. 2026, 09:36, Actualitate
Zelenski anunță începerea negocierilor de aderare la UE / Sursa FOTO: Mediafax

Cu o țară aflată în plin război, Volodimir Zelenski vorbește despre aderarea Ucrainei la Uniunea Europeană și îndeplinirea criteriilor impuse de statele membre. Liderul de la Kiev declară că administrația sa va finaliza în câteva zile pregătirile privind deschiderea negocierilor cu Bruxellesul.

„Ucraina a afirmat în repetate rânduri că, până în 2027, va fi pregătită din punct de vedere tehnic să devină membră a UE. Ucraina va finaliza în câteva zile pregătirile în vederea deschiderii negocierilor de aderare la Uniunea Europeană”, a anunțat, luni, Zelenski, potrivit Mediafax.

„Noi suntem pregătiți, dar nu toți liderii UE sunt”

„În doar câteva zile, Ucraina va fi pregătită din punct de vedere tehnic să deschidă toate cele șase capitole (n.r. – de negocieri). Noi suntem pregătiți, dar nu toți liderii Uniunii Europene sunt pregătiți. Știți de ce, știți cine blochează acest proces. Adică, nu toată lumea este pregătită să ofere Ucrainei această oportunitate.

Ucraina a afirmat în repetate rânduri că, până în 2027, va fi pregătită din punct de vedere tehnic să devină membră a UE. Desigur, acest lucru nu depinde de Ucraina. Ucraina își va face treaba”, le-a spus Zelenski reporterilor.

În prezent, progresul Ucrainei privind aderarea la UE este blocat de către Budapesta. Ungaria s-a opus, de asemenea, și ultimului pachet de ajutor al UE pentru Kiev, în valoare de 90 de miliarde de euro pentru 2026 și 2027, potrivit Reuters.

Pe de altă parte, Kievul consideră că aderarea la UE este esențială pentru viitorul său post-război. În acest context, Zelenski a afirmat de mai multe ori că Ucraina va fi pregătită din punct de vedere tehnic pentru aderarea la UE până anul viitor, precizând că momentul concret al aderării depinde de voința politică a partenerilor săi.

„Dacă cred cu adevărat în Ucraina, dacă vor să vadă Ucraina în UE, atunci aceasta este ocazia: la sfârșitul războiului, să ofere Ucrainei o dată concretă și să nu repete greșeala pe care au făcut-o cu NATO”, a mai spus Zelenski.

Ucraina a depus cererea de aderare la UE la puțin timp după invazia Rusiei în februarie 2022. În vara aceluiași an, Ucraina a primit și statutul de candidată la aderarea la UE.

