Războiul din Orientul Mijlociu escaladează. Armata israeliană avansează în sudul Libanului

Armata israeliană a confirmat că soldații săi operează în sudul Libanului, descriind acțiunea drept o „măsură tactică la graniță”. Ministrul Apărării a autorizat trupele să preia poziții suplimentare, în timp ce IDF afirmă că este pregătită să acționeze împotriva Iranului „săptămâni întregi”.

Armata israeliană a transmis oficial că forțele sale „operează în sudul Libanului”, în cadrul unei acțiuni pe care o califică drept limitată și cu obiective defensive, scrie Mediafax.ro.

Potrivit comunicatului, intervenția reprezintă „o măsură tactică la graniță”, nu o operațiune terestră de amploare în interiorul Libanului. Ministrul Apărării Israel Katz afirmă că acțiunea IDF de a avansa în sudul Libanului are scopul de a preveni „focul direct” asupra comunităților israeliene.

„Pentru a preveni posibilitatea atacurilor directe asupra comunităților israeliene, prim-ministrul Benjamin Netanyahu și cu mine am autorizat IDF să avanseze și să ocupe terenuri dominante suplimentare în Liban și să apere comunitățile de frontieră de acolo”, a declarat Katz într-un comunicat.

Ministrul israelian al Apărării a declarat că trupele au fost autorizate să „avanseze și să preia controlul asupra unor poziții suplimentare în Liban”, semnalând o posibilă extindere controlată a prezenței militare în zona de frontieră.

În paralel, IDF a transmis că este pregătită să acționeze împotriva Iranului „săptămâni întregi”, într-un context regional marcat de escaladarea confruntărilor dintre Israel și Teheran.

Recomandarea autorului:

Trump susține că armata SUA are suficiente arme pentru a susține un conflict pe termen nelimitat: „Stocurile de muniții nu au fost niciodată mai mari”