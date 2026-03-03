Prima pagină » Actualitate » Alimentele din programul „Laptele și cornul” au fost depistate cu nereguli grave. Părinții au înaintat și o petiție

Alimentele din programul „Laptele și cornul” au fost depistate cu nereguli grave. Părinții au înaintat și o petiție

03 mart. 2026, 09:41, Actualitate
Părinții din județul Sibiu au solicitat ca produsele distribuite elevilor prin programul „Laptele și cornul” să fie îmbunătățite, ei au înaintat și o petiție online care conține probleme legate de prospețime, calitate, diversitate și risipă alimentarp. În timp ce unele unități de învățământ au precizat că alimentele sunt consumate fără probleme, alte confirmă că există anumite deficiențe și chiar situații în care au fost returnate produsele.

Probleme cu alimentele din programul „Laptele și cornul”

Potrivit Turnul Sfatului, părinții unor elevi din județul Sibiu au înaintat o petiție către Consiliul Județean Sibiu, prin care și-au exprimat nemulțumirea în legătură cu Programul „Laptele și cornul” pentru școli, dar și nemulțumirea față de modul în care este implementat.

Semnatarii sunt de părere că programul joacă un rol foarte important în alimentația copiilor, însă calitatea produselor lasă de dorit și programul nu își atinge obiectivul. Copiii nu le consumă, iar de cele mai multe ori produsele ajung la gunoi.

„În forma actuală de implementare, observăm probleme privind calitatea și atractivitatea produselor distribuite.

Produsul de panificație oferit elevilor este adesea foarte tare și greu consumabil, fiind frecvent aruncat. Această situație conduce la risipă alimentară și la utilizarea ineficientă a fondurilor publice.

De asemenea, fructele distribuite nu sunt suficient de diversificate, ceea ce reduce interesul copiilor pentru consum”, se arată în petiție.

Semnatarii solicită analizarea calității produsului de panificație și înlocuirea lui cu unul proaspăt, adaptat preferințelor copiilor, în limitele cadrului legal. De asemenea, introducerea unei diversificări reale a fructelor prin rotație săptămânală și utilizarea produselor de sezon, dar și o monitorizare a calității produselor livrate și publicarea informațiilor privind furnizorii și criteriile de calitate.

Ce spun directorii de școli din Sibiu

Directorul Școlii Gimnaziale Nr. 21 din Sibiu, Violeta Solomon, spune că produsele din program sunt consumate mau bine de copiii din clasele primare și mai puțin de cei din gimnaziu, însă directoarea nu consideră la nivelul școlii sunt probleme.

„La noi nu consider că sunt probleme din acest punct de vedere. Copiii chiar le consumă, mai ales cei de primar. Chiar am întrebat-o de curând pe doamna care se ocupă de aceste produse și mi-a spus că nu sunt probleme. Cele mai apreciate sunt fructele și iaurtul, dar și calitatea cornului a crescut în ultimul timp. Cei de la gimnaziu sunt mai pretențioși. Dar știți cum sunt copiii când cresc, mai ales când dau, din păcate, de gustul produselor de fast food.”, a declarat directorul, potrivit sursei citate.

La Școala Gimnazială Nr. 4 însă, directoarea, prof. Gabriela Maniu, spune că de mult timp se confruntă cu faptul că elevii nu consumă aceste produse. Spune că, în cele din urmă, produsele expiră și sunt nevoiți să le arunce. Au fost făcute și sesizări către Consiliul Județean, iar recomandarea a fost să se consume mai puțin.

„La noi la școală copiii nu le consumă. Am încercat diverse variante: le oferim copiilor care doresc mai multe porții sau celor care au nevoie, însă, chiar și așa, rămân produse și, în cele din urmă, ceea ce rămâne expiră și suntem nevoiți să aruncăm. În special cornurile și iaurturile rămân neconsumate”, a declarat directoarea.

