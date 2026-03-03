Bugetul pe 2026 îşi propune „reducerea deficitului spre 6% din PIB”. Alexandru Nazare: „Trebuie să avem un buget realist. Nu ne permitem derapaje”

În şedinţa de coaliţie de luni, 2 martie, ministrul de Finanţe, Alexandru Nazare, a prezentat proiectul de buget pentru 2026.

„Este un buget de responsabilitate și echilibru”, scrie Nazere, pe facebook,

„Ne propunem reducerea deficitului spre 6% din PIB, într-un context în care presiunile rămân ridicate. Deşi, pe fondul împrumuturilor acumulate anii anteriori, dobânzile cresc cu aproximativ 0,5% din PIB, investițiile se ridică peste nivelul anului 2025 – cu precădere cele din fonduri europene, care cresc de la 78 de miliarde de lei la peste 100 de miliarde de lei. Trebuie să avem un buget realist. Nu ne permitem derapaje, cheltuieli fără sursă sau măsuri fără acoperire, care oferă doar speranțe false populației vulnerabile. Obiectivul este să reducem nevoia de împrumut a statului, să consolidăm încrederea, să creăm condiții pentru finanțare mai avantajoasă – toate acestea, pentru un trai cu adevărat mai bun pentru români.”

„Bugetul pe 2026 nu este despre promisiuni, ci despre stabilitate, investiții și disciplină”, mai spune ministrul de Finanţe, în aceeaşi postare,

„Aşa cum am mai subliniat, marcăm astfel trecerea de la un model bazat pe consum și cheltuieli curente la un model bazat pe investiții, fonduri europene și disciplină fiscală. Este un buget realist si onest, construit fără artificii și fără presiune fiscală suplimentară în 2026, după ce măsurile de corecție adoptate anterior (inclusiv eliminarea IMCA și ajustările în regimul microîntreprinderilor) au stabilizat baza de venituri și au permis o planificare bugetară credibilă, orientată spre investiții. Este un buget al moderației și responsabilității administrative, în care reforma aparatului public și reducerea sporurilor (condiții vătămătoare, fonduri europene, doctorat) conduc la diminuarea ponderii cheltuielilor curente în PIB și creează spațiu fiscal real pentru dezvoltare.”

Al;exandru Nazare îi asigură pe români că „este un buget de dezvoltare accelerată, care ridică ponderea investițiilor peste nivelul record de 7,2% din PIB de anul trecut și majorează cu aproximativ 30% bugetul finanțat din fonduri europene, integrând PNRR, politica de coeziune și componenta SAFE.”

„Este un buget dedicat comunităților și autorităților publice locale, cu un nivel istoric al resurselor – de 84 de miliarde de lei față de 76 de miliarde de lei în 2025 – și cu aproximativ 70% din fondurile europene direcționate către proiecte locale și regionale, asigurând astfel cofinanțările necesare și continuitatea investițiilor în teritoriu. Este un buget orientat către mediul de afaceri și relansare economică – atât prin sumele din investiții care ajung în economie, cât şi prin stimularea investițiilor productive, deductibilități pentru profitul reinvestit și scheme moderne de ajutor de stat și credite fiscale dedicate industriei, exploatării resurselor, inovării și reîntoarcerii capitalului uman din afara țării în România.”

