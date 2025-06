Pomul care face roșii. Ajunge până la 4 metri înălțime și are fructe zemoase. Se cultivă și în România

Roșia-pom este un soi de roșie care poate ajunge până la 3-4 metri înălțime. Soiul este foarte apreciat de legumicultorii români și își are originea în Italia. Specialiștii sunt de părere că roșiile pom au fost obținute în urma unui proces de hibridare.

Valentin Cucu le cultivă în grădina sa de 1.000 mp, din Băltățești, județul Neamț. Acesta este un cunoscut legumicultor și culegător de semințe de plante mai puțin cunoscute publicului larg.

„Acest soi de roșii l-am căutat timp de trei ani. După ce am văzut o poza care m-a lăsat cu gura căscată. Am tot căutat să găsesc sămânță și să văd dacă se pot obține aceleași rezultate și in clima de la noi din țară. La origine este un soi italian, care a fost obținut prin 1937 de o familie de grădinari. La vremea în care căutam eu sămânța, nu am gasit-o in Italia, ci am cumparat-o din Canada, țara care o clima destul de asemăntoare cu a României”, a declarat Vali Cucu, potrivit agrointel.