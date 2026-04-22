Primarii pot împuşca urşii care atacă oamenii şi gospodăriile. Deputaţii au aprobat textul de lege

Luiza Dobrescu
Primarii pot interveni în caz de atac al urşilor asupra populaţiei. Deputaţii au votat miercuri proiectul de lege  care dă posibilitatea primarilor să neutralizeze animalele care pun în pericol vieţi sau bunuri.

Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.60/2025 care modifică şi completează OUG 81/2021  aprobarea metodelor de intervenţie imediată în caz de atac al ursului.

Proiectul de lege vizează şi modificarea şi completarea unor acte normative, precum şi completarea Legii vânătorii şi a protecţiei fondului cinegetic nr.407/2006.

2.454 de apeluri s-au primit la 112 pentru atacuri de urs

Potrivit expunerii de motive, în ultimii 20 de ani au avut loc 300 de atacuri cauzate de către ursul brun care au constat în 26 de decese şi 274 de răniri asupra oamenilor.

În ultimii 5 ani, atacurile exemplarelor de urs asupra persoanelor s-au amplificat, respectiv s-au produs 11 ucideri şi 158 de răniri.

În baza de date a Sistemului Național Unic pentru Apeluri de Urgență, în perioada 01.01.2021 29.10.2025, au fost identificate 2.454 de apeluri în care sau anunțat atacuri ale urşilor UL GEA.

Conform centralizatorului de interventii urs, în anul 2025 au fost efectuate un număr de 712 alungări, 78 de relocări şi 104 extrageri prin eutanasiere sau împuşcare.

Proiectul de lege  a fost adoptat de Camera Deputatilor cu  204 voturi pentru, 2 contra şi 14 abtineri=14. 57 dintre deputaţi nu au votat.

Se dublează numărul de exemplare de urs, cotă de recoltă

Proiectul de lege mai prevede şi împușcarea a 859 de urși, în scop preventiv, în 2026 și 2027, pe baza unei formule stabilite de experți.

Astfel, împușcarea pentru controlul populației va fi posibilă în peste 500 de zone de vânătoare în care există urși bruni, după cum a transmis fostul ministru al Mediului, actualmente  viceprim-ministrul Barna Tánczos într-un comunicat.

Un studiu genetic al populației de urși, citat de UDMR, arată că numărul urșilor care trăiesc în România este între 10.419 și 12.770 de exemplare.

