Program Sfânta Parascheva 2025, 8-15 octombrie 2025. Ce trebuie să știe pelerinii care ajung la Iași

Program Sfânta Parascheva 2025, 8-15 octombrie 2025. Arhiepiscopia Iașilor a publicat programul oficial al manifestărilor religioase care vor avea loc în perioada următoare. Pelerinii sunt așteptați la Iași, acolo unde pot participa la slujbe și procesiuni. În cursul zilei de sâmbătă, 11 octombrie, moaștele Sfântului Ierarh Grigorie Palama, aduse din Tesalonic (Grecia) vor fi întâmpinate la aeroport, apoi racla va fi transportată către Catedrala Mitropolitană din Iași.

Urmează o perioadă încărcată spiritual pentru mulți credincioși. Mulți dintre pelerini încep să se adune în Iași, pentru a lua parte la manifestările religioase care au loc la Catedrala Mitropolitană din Iași. Există și un program oficial pentru procesiunea care va începe peste câteva zile.

Prima zi: 8 octombrie 2025 (miercuri)

06:00: Acatistul Sfintei Cuvioase Parascheva;

06:30: Plecarea în procesiune cu cinstitele moaște ale Sfintei Cuvioase Parascheva: Va participa Preasfințitul Părinte Nichifor Botoșăneanul, Episcop-vicar al Arhiepiscopiei Iașilor;

07:00: Așezarea sfintelor moaște spre închinare, în baldachinul amenajat pe platoul din fața Căminului preoțesc „Sfântul Mare Mucenic Gheorghe”;

07:00-7:30: Sfințirea apei (Aghiasma mică) – lângă clădirea Bibliotecii „Dumitru Stăniloae”

07:00-11:00: Miezonoptica, Utrenia și Sfânta Liturghie (în Catedrala Mitropolitană);

16:00-18:00: Vecernia și Paraclisul Sfintei Cuvioase Parascheva (în Catedrala Mitropolitană).

Pe 11 octombrie 2025 vor fi aduse moaștele Sfântului Ierarh Grigorie Palama

Apoi, pe 9 și 10 octombrie 2025, în intervalul 07:00 – 11:00, au loc Miezonoptica, Utrenia, Sfânta Liturghie și Acatistul Sfintei Cuvioase Parascheva (în Catedrala Mitropolitană). Sâmbătă, 11 octombrie 2025, va fi un moment marcat de o puternică încărcătură spirituală. La 23.30, vor fi întâmpinate la aeroport moaștele Sfântului Ierarh Grigorie Palama. Apoi, acestea vor fi aduse la Catedrala Mitropolitană din Iași, precizează Basilica.ro.

Duminică, 12 octombrie 2025

07:00-11:00: Miezonoptica, Acatistul Sfântului Ierarh Grigorie Palama, Arhiepiscopul Tesalonicului și Sfânta Liturghie (în Catedrala Mitropolitană);

16:00-17:00: Paraclisul Maicii Domnului și Paraclisul Sfintei Cuvioase Parascheva (în Catedrala Mitropolitană);

19:00-20:30: Pelerinajul „Calea Sfinților”: Procesiune cu sfintele moaște ale Sfintei Cuvioase Parascheva și ale Sfântului Ierarh Grigorie Palama, Arhiepiscopul Tesalonicului;

21:00-0:00: Slujba de priveghere, Vecernia, Litia și Utrenia a Sfântului Apostol Andrei – Aducerea sfintelor sale moaște la Iași (în Catedrala Mitropolitană).

Pe 14 octombrie este prăznuită Sfânta Cuvioasă Parascheva, Ocrotitoarea Moldovei

În cursul zilei de marți, 14 octombrie 2025, este prăznuită Sfânta Cuvioasă Parascheva, Ocrotitoarea Moldovei. Precum în zilele precedente, programul debutează de la ora 07:00, cu Acatistul Sfintei. Apoi, la două ore distanță urmează Sfânta Liturghie, care va fi oficiată în aer liber. Ca și până acum, după-amiază va avea loc Paraclisul Sfintei Cuvioase Parascheva.

Ziua de miercuri, 15 octombrie 2025, va oferi pelerinilor Sfânta Liturghie a Sfântului Ierarh Iosif cel Milostiv, apoi programul sărbătorii de anul acesta se va încheia, arată Ziarul de Iași.

