PSD-ul refuză „jocurile politice” pentru Primăria Capitalei. Grindeanu: „Asta vor unii colegi de coaliție”

Sorin Grindeanu, președintele interimar al PSD, a vorbit în cadrul emisiunii „Ai aflat, cu Ionuț Cristache”, despre motivele pentru care Guvernul nu a stabilit data alegerilor pentru Primăria Capitalei, deși termenul legal a fost depășit. Liderul social-democrat a precizat că PSD-ul „nu vrea ca această rundă de alegeri să se transforme într-o bătălie clasică politică”.

„Anumite lucruri stau într-o decizie politică. Eu nu pot să răspund în locul Guvernului. Eu pot să vă spun ceea ce vrea PSD-ul.

Eu am transmis în coaliție următorul lucru, pe mine mă interesează să am foarte bine pus la punct pe București, dincolo de jocuri politice, un proiect pentru bucureșteni. E un moment pe care bucureștenii, din perspectiva mea, nu trebuie să-l rateze.

Dacă vorbim de jocuri politice, eu nu vreau să intru în acest concurs. Vreau să văd acest proiect pentru București. Vreau să vedem ce se propune de către coaliție, de către candidatul X, dar vreau să nu ratez acest lucru pentru bucureșteni, pentru că altfel transformăm aceste alegeri într-o bătălie clasică politică la Primăria Generală și văd că asta vor unii colegi de coaliție.