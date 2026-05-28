Fiecare zi caniculară reduce durata de viață a iPhone-ului tău cu lunile. Cele două setări pe care trebuie să le dezactivezi pentru a-l proteja

Bateria este unul dintre cele mai importante aspecte ale smartphone-urilor, atât de mult încât, atunci când începe să se defecteze, este principalul motiv pentru care utilizatorii își schimbă telefonul mobil, scrie El Economista.

Comparativ cu alți producători, bateriile iPhone nu sunt cele mai bune în ceea ce privește durata de viață a bateriei și longevitatea generală a dispozitivului. Evident, modul în care folosim dispozitivul este esențial pentru prelungirea duratei de viață a bateriei și, adesea, nu avem grijă de el așa cum ar trebui, ceea ce face ca acesta să se degradeze mult mai repede.

Căldura este unul dintre cei mai mari dușmani ai telefonului, iar acum, iar tehnicienii explică faptul că „fiecare zi caniculară reduce durata de viață a iPhone-ului cu luni întregi”.

Astfel, un utilizator a povestit că iPhone-ul său se supraîncălzea, până în punctul în care nici măcar nu-l putea ține în mână. Așa că a decis să-l ducă la un magazin Apple pentru ca un tehnician să-l examineze.

„Tehnicianul a efectuat toate testele. Totul a ieșit normal”, a spus utilizatorul, dar angajatul Apple i-a mărturisit un secret pe care foarte puțini oameni îl știu.

Setările pe care trebuie să le dezactivați

„Există două setări activate pe iPhone, care îl încălzesc.”

iPhone-urile, ca orice alt smartphone, nu ar trebui să se încălzească atât de tare încât să devină insuportabile. Inginerii Apple spun că intervalul de funcționare sigur este între 0°C și 35°C. Peste această temperatură, bateria începe să sufere deteriorări permanente.

Prima setare este „Actualizare aplicație” în fundal. Chiar dacă nu sunt deschise, majoritatea aplicațiilor rulează în fundal fără să vă dați seama. WhatsApp primește mesaje și descarcă fotografii, Google Maps vă urmărește locația, iar Gmail se sincronizează.

Toate acestea mențin procesorul în funcțiune și, prin urmare, se încălzește. Dezactivarea este ușoară: deschideți Setări > General > Actualizare aplicație în fundal. Setați-o pe Dezactivat sau alegeți doar „Wi-Fi”.

Analiză și îmbunătățiri

A doua funcție pe care ar trebui să o dezactivați este „Analiză și îmbunătățiri”. Acest instrument este un raport generat de telefonul, care permite Apple să colecteze anonim statistici despre performanța sistemului și despre modul în care utilizați aplicațiile.

Aceste informații ajută compania să remedieze erorile, să îmbunătățească stabilitatea iOS și să dezvolte actualizări viitoare. Prin urmare, ar trebui să accesați Setări > Confidențialitate și securitate > Analiză și îmbunătățiri și să dezactivați tot ce este listat acolo.

Alți factori care cauzează supraîncălzirea telefonului

Pe lângă aceste caracteristici, iPhone-ul se poate supraîncălzi din mai multe motive și tipuri de utilizare. De exemplu, utilizarea în timp ce se încarcă și utilizarea încărcării wireless, care generează cu 30% mai multă căldură decât încărcarea cu fir.

Nu uita că nu trebuie să eviți expunerea la lumina soarelui și, adesea, utilizarea carcasei groase sau metalice contribuie la supraîncălzirea iPhone-ului.

Autorul recomandă:

Nu uita să-ți închizi telefonul o dată pe săptămână. Recomandarea nu ține de baterie sau spațiul de stocare