Dormitoarele vor fi reci noaptea fără ventilator dacă respecți acest pas simplu înainte de culcare

Există o modalitate ușoară de a avea un dormitor răcoros fără a fi nevoie de un ventilator zgomotos, scrie Daily Express.

Temperaturile ridicate pot avea un efect negativ asupra calității somnului. Mulți dintre noi ne trezim că ne întoarcem și ne învârtim în pat toată noaptea, în timp ce încercăm cu disperare să ne răcorim.

Există numeroase soluții care ajută la scăderea temperaturii în dormitor, de la ventilatoare la ferestre deschise. Totuși, o expertă în curățenie are un truc neconvențional despre care susține că va răcori atmosfera în timpul unei perioade caniculare. Lynsey Crombie, care își împărtășește în mod regulat sfaturile și recomandările pentru uz casnic pe rețelele de socializare și în revista This Morning, face o sarcină de 15 minute înainte de culcare, pentru a asigura un „somn plăcut și răcoros” fără a fi nevoie de un ventilator zgomotos.

„Regina Curățeniei” a dezvăluit că pur și simplu pune un cearșaf alb într-o pungă mare cu fermoar. Lynsey îl așază apoi în congelator timp de 15 minute, până se răcește.

„Te chinui cu căldura noaptea? Atunci am un truc foarte simplu pentru tine. „Acesta este un cearșaf alb de bumbac pe care l-am pus într-o pungă cu fermoar. Este un cearșaf dublu, perfect pentru a-l păstra la rece. Apoi, du-l în congelator și pune-l acolo.”

Lynsey recomandă ca cearșaful să stea la congelator timp de 15 minute înainte de culcare. Ea a adăugat: „Când te vei duce în pat cu cearșaful tău de bumbac, totul va fi minunat și răcoros.”

Urmăritorii expertului în curățenie au fost nerăbdători să încerce trucul: „Da, Lyndsey, este fabulos” ​.

