Cațavencii.ro: Ministrul Educației, Mihai Dimian, ne învață cum să îmbinăm armonios empatia și telefonia

V-ați revoltat degeaba văzîndu-l pe ministrul Educației cum privește concentrat în telefon în timp ce, în fața sa, la microfon, o fetiță de clasa a V-a își toarnă sufletul într-un discurs. În primul rînd, era un moment bun pentru fată să învețe că poate e și vina ei. Poate ar fi trebuit un discurs mai scurt, mai concis. Domnul ministru e ocupat să moară de grija viitorului țării, n-are timp de prezent.

În al doilea rînd, nu poți pretinde unui demnitar să ignore telefonul în epoca vitezei doar pentru că o elevă vrea să-l piseze cu chestii pe care le-a descoperit acum. Să fie sănătoasă, el le știe pe toate de zeci de ani, nu e nimic nou.

