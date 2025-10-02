Raportul lui Nicușor Dan l-a enervat pe Vladimir Putin. Liderul de la Kremlin a criticat România și și-a manifestat susținerea pentru Călin Georgescu

Președintele Rusiei, Vladimir Putin, a reacționat ferm după ce Nicușor Dan, a prezentat un raport despre anularea alegerilor, din noiembrie 2024, la summit-ul de la Copenhaga. Liderul de la Kremlin a menționat că procedurile democratica de pe scena politică occidentală s-a transformat într-o „farsă” și a dat ca exemplu România, în acest sens.

„Etablishmentul nu este dispus să renunțe la putere, înșelându-și în mod deschis propriii cetățeni, escaladând situația pe plan extern și recurgând la orice fel de trucuri în propriile țări – din ce în ce mai mult la limita legii, dacă nu chiar dincolo de aceasta.

Însă transformarea la nesfârșit a procedurilor electorale democratice într-o farsă și manipularea voinței poporului, așa cum s-a întâmplat, de exemplu, în România, nu va funcționa”, a subliniat Putin.

Vladimir Putin a criticat țările occidentale care au încercat să interzică „oponenții politici” și a precizat că astfel de practici câștigă tot mai mult teren. Acesta adăugat, însă, că „interdicțiile nu funcționează”