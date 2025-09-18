Reacția lui Florin Barbu, pentru GÂNDUL, după ce avocado l-a făcut viral pe net: „Normal că devii viral când sunt creșteri așa spectaculoase”

Ministrul Agriculturii devine viral pe internet după ce identifică avocado drept vinovat pentru creșterea deficitului. Potrivit lui Florin Barbu, costul unui avocado de import este echivalent cu 3 kg de roșii românești. Ministrul spune, în exclusivitate pentru Gândul, că n-are nimic cu avocado, însă el este susținătorul produselor autohtone românești.

Din 2022, românii au crescut consumul de avocado cu aproape 6 milioane de tone de kilograme, de la 13 milioane la 19 milioane, în 2024, transmite ministrul Agriculturii.

„Am devenit viral… normal că devii viral când sunt creșteri așa spectaculoase!”, spune Florin Barbu.

Florin Barbu consideră că trebuie să ne ajutăm producătorii locali, în primul rând, mai ales că fructele și legumele din Turcia sau Ucraina, de genul roșii, pomelo sau avocado, nu ar avea deloc o calitate ireproșabilă.

„Trebuie să ne ajutăm producătorii locali. Dacă cumpărăm produse din străinătate, plătim în valută și toți banii se duc afară. Dacă luăm produse din România, rezolvăm și balanța comercială pe anumite produse și ajutăm și producătorii locali. Eu îmi doresc ca banii să rămână în țară și să meargă la producătorii locali.”

Care este nivelul de pesticide la fructele importate

Ministrul a mai spus că au fost prelevate probe de la toate fructele și legumele importate, la mai mult de 2% din cantitatea importată, ca să afle care este nivelul de pesticide din acestea, iar săptămâna viitoare, ministerul le va da publicității.

„Săptămâna viitoare, o să vă demonstrez ce înseamnă roșii de import, ce înseamnă pomelo din Turcia. Asta ca să vedeți depășiri de pesticide. Să vă arăt cât de sănătoase sunt alimentele consumate din afară. Nu am nimic cu avocado. A avut cea mai mare creștere în balanța comercială, ca și fruct. De la 12 milioane de tone de kg până la 19 milioane de tone, în 2 ani, vi se pare o cantitate mică?”.

Reamintim că ministrul Agriculturii i-a îndemnat pe români mănânce brânză românească și roșii, nu avocado, pentru că așa crește deficitul comercial. Declarația a fost făcută miercuri, după prezentarea programului PSD de relansare economică.

