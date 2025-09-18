Prima pagină » Actualitate » Reacția lui Florin Barbu, pentru GÂNDUL, după ce avocado l-a făcut viral pe net: „Normal că devii viral când sunt creșteri așa spectaculoase”

Reacția lui Florin Barbu, pentru GÂNDUL, după ce avocado l-a făcut viral pe net: „Normal că devii viral când sunt creșteri așa spectaculoase”

Luiza Dobrescu
18 sept. 2025, 15:43, Actualitate
Reacția lui Florin Barbu, pentru GÂNDUL, după ce avocado l-a făcut viral pe net:

Ministrul Agriculturii devine viral pe internet după ce identifică avocado drept vinovat pentru creșterea deficitului. Potrivit lui Florin Barbu, costul unui avocado de import este echivalent cu 3 kg de roșii românești. Ministrul spune, în exclusivitate pentru Gândul, că n-are nimic cu avocado, însă el este susținătorul produselor autohtone românești. 

Din 2022, românii au crescut consumul de avocado cu aproape 6 milioane de tone de kilograme, de la 13 milioane la 19 milioane, în 2024, transmite ministrul Agriculturii.

„Am devenit viral… normal că devii viral când sunt creșteri așa spectaculoase!”, spune Florin Barbu.

Florin Barbu consideră că trebuie să ne ajutăm producătorii locali, în primul rând, mai ales că fructele și legumele din Turcia sau Ucraina, de genul roșii, pomelo sau avocado, nu ar avea deloc o calitate ireproșabilă.

„Trebuie să ne ajutăm producătorii locali. Dacă cumpărăm produse din străinătate, plătim în valută și toți banii se duc afară. Dacă luăm produse din România, rezolvăm și balanța comercială pe anumite produse și ajutăm și producătorii locali. Eu îmi doresc ca banii să rămână în țară și să meargă la producătorii locali.” 

Care este nivelul de pesticide la fructele importate

Ministrul a mai spus că au fost prelevate probe de la toate fructele și legumele importate, la mai mult de 2% din cantitatea importată, ca să afle care este nivelul de pesticide din acestea, iar săptămâna viitoare, ministerul le va da publicității.

„Săptămâna viitoare, o să vă demonstrez ce înseamnă roșii de import, ce înseamnă pomelo din Turcia. Asta ca să vedeți depășiri de pesticide. Să vă arăt cât de sănătoase sunt alimentele consumate din afară.

Nu am nimic cu avocado. A avut cea mai mare creștere în balanța comercială, ca și fruct. De la 12 milioane de tone de kg până la 19 milioane de tone, în 2 ani, vi se pare o cantitate mică?”.

Reamintim că ministrul Agriculturii i-a îndemnat pe români mănânce brânză românească și roșii, nu avocado, pentru că așa crește deficitul comercial. Declarația a fost făcută miercuri, după prezentarea programului PSD de relansare economică.

RECOMANDAREA AUTORULUI:

Florin Barbu, despre eliminarea plafonării prețurilor la alimentele de bază: Decizia aparține premierului

Florin Barbu RESPINGE proiectul de buget al UE /„Nu sunt de acord să amestecăm mâncarea din România cu jaloane și ținte”

Citește și

ULTIMA ORĂ Șefi noi la vremuri noi. Pe cine a numit Ilie Bolojan la conducerea Autorității Vamale / Ce MISIUNE clară le-a trasat premierul
16:47
Șefi noi la vremuri noi. Pe cine a numit Ilie Bolojan la conducerea Autorității Vamale / Ce MISIUNE clară le-a trasat premierul
AI AFLAT! Ștefan Popescu analizează MOMENTUL în care drona rusească a intrat în spațiul aerian românesc: „O foarte mare presiune la adresa statului român”
16:36
Ștefan Popescu analizează MOMENTUL în care drona rusească a intrat în spațiul aerian românesc: „O foarte mare presiune la adresa statului român”
ACTUALITATE Directorul general al ROMAERO, Bogdan Costaș, și-a dat DEMISIA. „Nu am primit niciun semnal de susținere”
16:24
Directorul general al ROMAERO, Bogdan Costaș, și-a dat DEMISIA. „Nu am primit niciun semnal de susținere”
AI AFLAT! Europa trece printr-o SCHIMBARE fundamentală, sub influența politicii Trump. Ștefan Popescu: „Tendințele radicale au devenit mainstream”
16:12
Europa trece printr-o SCHIMBARE fundamentală, sub influența politicii Trump. Ștefan Popescu: „Tendințele radicale au devenit mainstream”
JUSTIȚIE Anchetă DNA de amploare pentru evaziune fiscală. Prejudiciu de 18 milioane de lei, 4 percheziții în Capitală
16:11
Anchetă DNA de amploare pentru evaziune fiscală. Prejudiciu de 18 milioane de lei, 4 percheziții în Capitală
ULTIMA ORĂ Visarion Alexa, CONDAMNAT definitiv. Acuzații de agresiune sexuală de la o enoriașă / Preotul era cunoscut în spațiul public în momentul scandalului
15:58
Visarion Alexa, CONDAMNAT definitiv. Acuzații de agresiune sexuală de la o enoriașă / Preotul era cunoscut în spațiul public în momentul scandalului
Mediafax
Președintele PSD Iași face apel la parlamentarii USR și PNL să susțină plafonarea adaosului la alimente
Digi24
VIDEO Cunoscută cântăreață de muzică populară, acuzată că a vrut să fure dintr-un supermarket
Cancan.ro
Elevii din România care NU mai fac școală vinerea! Decizia bizară a intrat deja în vigoare
Prosport.ro
FOTO. Mădălina Ghenea, pur și simplu superbă într-o ținută sumară
Adevarul
Decizia care ar risca să ducă România în război cu Rusia. General: „E o problemă tehnică complexă, dar nu insurmontabilă”
Mediafax
Sindicatul din Guvern acuză intimidarea angajaţilor care au protestat
Click
Ce asemănare există între Florin Piersic și regretatul actor Robert Redford. Dezvăluirea facută de Dan Negru: „Eu îi datorez lui Piersic depărtarea mea de...”
Wowbiz
Doliu imens în lumea manelelor! A murit Ionuț Americanu. Cornelia, dansatoarea maneliștilor, a făcut publică vestea tristă
Antena 3
Parada luxului la Windsor. Kate a furat privirile cu tiara Prințesei Diana. Rochia "îndrăzneață" a Melaniei a iscat controverse
Digi24
Emmanuel și Brigitte Macron vor prezenta „dovezi științifice” că soția președintelui Franței este femeie
Cancan.ro
Toto Dumitrescu a primit mandat și poliția l-a încătușat, din nou! Raportul toxicologic schimbă TOTUL
Ce se întâmplă doctore
Mara Bănică, transformată total după operațiile estetice. Jurnalista arată diferit acum! Fanii au criticat-o: „Nu mai ești tu, nu îți stă bine”
observatornews.ro
Polonia confirmă: Casa lovită de un avion F-16 sau F-35. De ce nu a explodat racheta de 850.000 de euro
StirileKanalD
Anunț foarte important despre facturile la curent! Breaking news
KanalD
Educatoarea creșei din Timișoara, unde un copil de doar un an a murit, a fost arestată preventiv pentru 30 de zile. De ce este acuzată femeia
Ciao.ro
Poveştile de iubire care au rămas doar o amintire! Imagini tari cu Gina Pistol, Răzvan Fodor sau Andra Măruţă şi foştii parteneri
Promotor.ro
Confuzia șoferilor la trecerea de pietoni: Oprești dacă pietonul e pe sensul opus?
Descopera.ro
Un sunet cutremurător a fost detectat în spațiul cosmic
Capital.ro
Tragedie în lumea actoriei. Hollywood-ul pierde un mare actor. S-a stins la doar 46 de ani
Evz.ro
Război în lumea manelelor! Tzancă Uraganu face acuzații grave
A1
Cum a aflat fiica cea mare a Andreei Antonescu că mama ei a pozat în Playboy: „Avea 2 ani”. Reacția surprinzătoare a micuței
Stirile Kanal D
Destin negru pentru doi tineri care se iubeau încă din copilărie. Ambii parteneri s-au sinucis, după o eroare a poliției
Kfetele
Laura Cosoi, fericită pentru noua etapă din viața ei: „Dau naștere celui de-al cincilea copil al meu.”
RadioImpuls
Adevărul dureros spus cu voce tremurând: "Mi-a luat mult timp să accept". Priscilla Presley, despre momentul când și-a pierdut fiica. Cea mai grea CONFESIUNE a vieții sale: "Ore întregi am așteptat, sperând și rugându-ne, până când a venit doctorul"
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Vecina bate la ușa lui Bulă: - Vreau să fac amor toată noaptea! Ești ocupat?
Descopera.ro
Cum au evoluat șopârlele australiene pentru a scăpa de incendii
EXTERNE Două RAFINĂRII din Rusia au fost atacate de drone ucrainene. Autoritățile: „Analizăm amploarea pagubelor”
16:46
Două RAFINĂRII din Rusia au fost atacate de drone ucrainene. Autoritățile: „Analizăm amploarea pagubelor”
VIDEO EXCLUSIV Președintele francez, în CRIZĂ de legitimitate. Ștefan Popescu: ”Macron nu se va mai putea reprezenta”
16:33
Președintele francez, în CRIZĂ de legitimitate. Ștefan Popescu: ”Macron nu se va mai putea reprezenta”
VIDEO Ștefan Popescu: „Trebuia să se dea un comunicat de condamnare a uciderii lui Charlie Kirk. A fost o GREȘEALĂ a României”
16:11
Ștefan Popescu: „Trebuia să se dea un comunicat de condamnare a uciderii lui Charlie Kirk. A fost o GREȘEALĂ a României”
COMUNICAT Impactul economic al Philip Morris International în UE. Investiții în inovație, joburi și reziliență industrială pentru un viitor fără fum (P)
16:05
Impactul economic al Philip Morris International în UE. Investiții în inovație, joburi și reziliență industrială pentru un viitor fără fum (P)
EXTERNE Trump și premierul britanic au semnat „Acordul de Prosperitate Tehnologică”: „Este un plan pentru a CÂȘTIGA această nouă eră împreună”
16:03
Trump și premierul britanic au semnat „Acordul de Prosperitate Tehnologică”: „Este un plan pentru a CÂȘTIGA această nouă eră împreună”
VIDEO Ștefan Popescu: „Mă îngrijorează TĂCEREA Statelor Unite în privința României”
16:00
Ștefan Popescu: „Mă îngrijorează TĂCEREA Statelor Unite în privința României”