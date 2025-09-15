Florin Barbu, despre eliminarea plafonării prețurilor la alimentele de bază: Decizia aparține premierului

Florin Barbu spune că decizia privind eliminarea plafonării prețurilor la alimentele de bază aparține prim-ministrului, Ilie Bolojan. Ministrul Agriculturii transmite că l-a informat pe premier cu privire la impactul pe care îl are ordonanța Guvernului.

„Noi am transmis toate datele, tot, impactul pe care l-a avut partea de ordonanță în momentul de față, sigur, va fi decizia coaliției și a domnului prim-ministru”, spune ministrul Barbu, la Guvern.

Gândul a relatat vineri, după consultarea unor surse politice, faptul că premierul Ilie Bolojan nu mai dorește prelungirea plafonării prețurilor la alimentele de bază. Ioana Dogioiu a confirmat, sâmbătă, pentru Gândul, că plafonarea prețurilor la alimentele de bază nu va mai fi prelungită de la 1 octombrie, invocând o decizie a coaliției.

Numai că, PSD se opune acestei măsuri. Mai mult decât atât, liderul Sorin Grindeanu, a negat că decizia s-ar fi luat în coaliție.

„Este o decizie pe care nu am discutat-o în Coaliție și cu care PSD nu poate fi de acord! Specialiștii spun că ridicarea plafonării ar crește imediat inflația cu încă 2-3 puncte procentuale, consumul ar scădea, iar puterea de cumpărare a românilor se va prăbuși!

