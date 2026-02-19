Prima pagină » Sport » Primul nume din fotbal care nu e de acord cu Mihai Stoichiță selecționer! Dorinel Munteanu: „A dispărut”

19 feb. 2026, 18:00
Primul nume din fotbal care nu e de acord cu Mihai Stoichiță selecționer! Dorinel Munteanu: „A dispărut"
Dorinel Munteanu, antrenorul de la Hermannstadt, crede că varianta Mihai Stoichiță la echipa națională este pierzătoare.

La 26 martie, România va juca barajul cu naționala Turciei, la Istanbul, iar opinia publică se întreabă dacă Mircea Lucescu, 80 de ani, va putea conduce prima reprezentativă.

Răzvan Burleanu, președintele FRF, a anunțat public că până pe 20 februarie se va lămuri situația lui Mircea Lucescu, grav bolnav, aflat la tratament în Belgia.

Mihai Stoichiță o să fie ajutat de Jerry Gane, Florin Constantinovici și Leo Toader, însă Dorinel Munteanu are o poziție tranșantă.

„Nu, nu cred că e o variantă bună, pentru că domnul Stoichiță, chiar dacă a avut experiență în antrenorat, a dispărut de foarte mult timp din cadru. Chiar dacă este în jurul fotbalului, nu poate să fie pe bancă. Dânsul nu poate să-l întreacă, din punctul meu de vedere, pe Mircea Lucescu în ceea ce face.

Dacă Mircea Lucescu nu poate să fie pe bancă — deși ne dorim să fie, pentru că cu dânsul am plecat la drum, cu dânsul trebuie să terminăm — sănătatea dânsului este cea mai importantă”, a declarat Dorinel Munteanu la Radio Sport Total FM.

„Chiar nu mă încălzește cu nimic scuzarea lor”

Arbitrajul de la Hermannstadt – CFR Cluj, scor 0-1, continuă să nască polemici, Dorinel Munteanu considerându-se dezavantajat.

„Nu mă încălzește și nici nu mă mulțumește, pentru că fapta e trecută. Sigur, este ceva normal ce s-a petrecut până acum, cu scuzele de rigoare, dar fapta este comisă, adică greșeala a fost făcută de arbitri, meciul este pierdut, n-am câștigat niciun punct. Chiar nu mă încălzește cu nimic scuzarea lor.

Eu, cel puțin, nu vreau să intru într-o polemică, fiindcă n-am niciun câștig de cauză dintr-o polemică cu arbitrajul, dar este clar că problema este și la ei, nu numai la jucători, la ieșirile necontrolate și așa mai departe. Eu cred că ei sunt prea siguri pe ei și de aceea tot fac greșeli”, a încheiat fostul internațional.

