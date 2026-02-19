Invitat în emisiunea Ai Aflat!, moderată de Ionuț Cristache, jurnalistul Doru Bușcu a dat detalii incitante despre culisele pregătirii vizitei lui Nicușor Dan la Washington. Redactorul-șef Cațavencii a mărturisit că i-a trimis un mesaj Oanei Țoiu, titulara portofoliului de la Externe.

În intervenția sa, Doru Bușcu a pledat pentru nevoia ca diplomația română să își folosească toate resursele de networking posibile, argumentând cu un exemplu pe care îl cnunoaște personal.

Mesajul trimis Oanei Țoiu

”Într-o zi, acum două săptămâni, i-am dat un SMS Oanei Țoiu. I-am spus: Oana, uite, știu că mergi acolo. Îți trimit un om, are niște relații extraordinare, îți poate facilita accesul în niște zone unde nu visează România. Urma să plece în America. I-am spus ce relații are. Cheamă-l, dă-i dracului un telefon, poate e un farsor, dar îți spun. Sunt oameni care au relații, au un portofoliu și nu le folosesc. Ori sunt atât de importante aceste relații, încât prin ele poți să sapi etape lungi. Ăla e prieten cu fostul coleg de școală al lui Donald Trump sau cu ginerele lui, așa se fac acum relații”, a observat cunoscutul gazetar.

România nu folosește deloc lobby-ul evreiesc

Chestionat de gazda emisiunii dacă a primit un răspuns de la ministrul de Externe, Bușcu a precizat că nu. Jurnalistul a mai punctat că Țoiu nu este singurul oficial în acest sens, iar decidenții politici fac greșeala de a nu folosi puternicul lobby evreiesc.

Ea este un exemplu. Cunosc oameni care și-au oferit legăturile, serviciile. Cred că ei se gândesc că e vorba despre a împinge niște combinații în față. Pur și simplu poți să chemi un om care spune: am acces acolo. Cheamă-l că tu nu ai acces. Întreabă, ce tip de acces ai? Ăla te convinge sau nu te convinge. Pleacă acasă sau îi spui: Ajută-mă. Pentru că există lobby-ul evreiesc

