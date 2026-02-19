Prima pagină » Actualitate » Cutremur în România, joi după-amiază. Unde s-a resimțit și ce magnitudine a avut

19 feb. 2026, 18:07, Actualitate
Un cutremur cu magnitudinea de 2,4 grade pe scara Richter a avut loc joi după-amiază, în România, transmite Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Pământului (INCDFP).

Seismul a avut loc în zona seismică Vrancea, la adâncimea de 123,6 km, la ora 16:26.

Cutremurul s-a produs în apropierea orașelor: 28km V de Focşani, 61km N de Buzău, 82km E de Sfântu-Gheorghe, 88km SV de Bârlad, 95km E de Brașov, 96km S de Bacău, 99km V de Galaţi.

Pe 15 februarie, în țara noastră a fost înregistrat un cutremur de 3,5 grade, tot în zona seismică Vrancea.

De la începutul lui 2026, în România s-au produs 31 de cutremure, cu magnitudini cuprinse între 2 şi 3,7. Cele mai mari seisme din 2025, ambele cu magnitudine 4,4, au avut loc pe data de 13 februarie, în judeţul Buzău, respectiv pe 11 mai, în judeţul Vrancea.

Cel mai recent seism a fost înregistrat pe 30 ianuarie și a avut o magnitudine de 3,2.

Sursa foto: Capturi INCDFP

