Transmisia oficială a Cotroceniului, de la Consiliul Păcii, nu este tradusă şi în limba română

Participarea preşedintelui Nicuşor Dan la Consiliul de Pace de la Washington a fost pregătită atât de bine de consilierii prezidenţiali, că au uitat exact ce era mai important. Evenimentul transmis în direct pe pagina oficială a fost doar pentru vorbitorii de limbă engleză.

Şi cum lumea se împarte în Nicuşor Dan şi ceilalţi, Administraţia Prezidenţială a României n-a considerat necesar să angajeze sau să apeleze la serviciile unui translator pentru discursurile celor prezenţi la Consiliul de Pace care nu sunt vorbitori de limbă engleză.

Transmisia în direct a putut fi urmărită şi înţeleasă numai de vorbitorii de limbă engleză şi, probabil, de câţiva cititori pe buze, dar tot în limba engleză.

Probabil a fost mai bine aşa, pentru că nu mulţi vor afla că Donald Trump i-a greşit şi numele, şi funcţia preşedintelui României, Nicuşor Dan.

