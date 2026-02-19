Cu cine s-a văzut Nicușor Dan înainte de începerea Consiliului Păcii. Galerie FOTO

Președintele Nicușor Dan, prezent la Consiliul pentru Pace, a avut întâlniri colocviale cu mai mulți lideri ai lumii, chiar înainte de începerea Consiliului pentru Pace. Printre aceștia se numărăr Toni Blair, fostul prim-ministru al Marii Britanii, și Javier Milei, președintele Argentinei și un apropiat al lui Trump.

Nicușor Dan reprezintă România în calitate de „observator” la reuniunea Consiliului pentru Pace, care se desfășoară joi 19 februarie.

Înainte ca Donald Trump să susțină discursul de inaugurare, Nicușor Dan s-a întâlnit cu mai mulți lideri, printre care, Toni Blair, fostul premier al Marii Britanii, Javier Milei, președintele Argentinei, dar și președintele Băncii Mondiale, Președinte la Grupul Băncii Mondiale, Ajay Banga.

Imaginile au fost publicate pe site-ul oficiale al Administrației prezidențiale.

FOTO: Administrația prezidențială

