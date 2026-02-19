Prima pagină » Actualitate » Nicușor Dan a publicat o poză „oficială” cu Donald Trump, de fapt o captură foto a ecranului unui televizor care transmite live evenimentul

19 feb. 2026, 17:26, Actualitate
Președintele României, Nicușor Dan, a publicat o poză „oficială” în care este surprins în timp ce dă mâna cu președintele Donald Trump. Fotografia este de fapt o captură foto a ecranului unui televizor care transmite live Consiliul Păcii desfășurat la Washington. 

Administrația Prezidențială a publicat pe contul oficial al președintelui României, chiar în timpul discursului lui Donald Trump, o fotografie cu Donald Trump care este de fapt o captură foto a ecranului unui televizor care transmite evenimentul, nu o fotografie oficială. Pe lângă poza cu liderul de la Casa Albă, Nicușor Dan a scris simplu hastag-ul „boardofpeace”.

În cadrul alocuțiunii de inaugurare a Consiliului pentru Pace Donald Trump, a vorbit despre fiecare dintre liderii prezenți la eveniment. Liderul de la Casa Albă l-a lăudat pe președintele Nicușor Dan, dar i-a greșit funcția. Acesta l-a numit pe Nicușor Dan prim-ministru și a spus că românii sunt „oameni de bază, absolut fantastici”.

Președintele american găzduiește astăzi la Washington prima reuniune oficială a „Consiliului pentru Pace”, un organism internațional creat pentru a gestiona reconstrucția Fâșiei Gaza și, potențial, alte conflicte de pe mapamond. Dintre țările membre ale Uniunii Europene, Ungaria și Bulgaria s-au alăturat Consiliului pentru Pace, în timp ce țara noastră este prezentă în calitate de „observator”.

