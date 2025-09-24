Ryan Routh, bărbatul acuzat că a încercat să-l asasineze pe TRUMP, în septembrie 2024, a fost găsit vinovat. Ce pedeapsă riscă să primească

Ryan Routh, cel care, în septembrie 2024, a pătruns pe domeniul de la Mar-a-Lago, statul Florida, și a încercat să-l asasineze pe Donald Trump, care juca o partidă de golf, a fost găsit vinovat de judecătorii americani. Incidentul s-a produs cu doar două luni înainte de alegerile prezidențiale, care au avut loc în noiembrie.

După aflarea verdictului, Routh a încercat să se rănească cu un stilou, dar a fost oprit la timp de polițiștii aflați în sala de judecată.

Vinovat pentru toate capetele de acuzare

Ryan Routh, în vârstă de 59 de ani, a fost găsit vinovat de un juriu pentru toate capetele de acuzare, între care tentativa de asasinat asupra unui candidat la președinție. Pentru această faptă, el ar putea primi o pedeapsă cu închisoarea pe viață.

Pronunțarea sentinței a fost stabilită pentru 18 decembrie.

După citirea verdictului, dat de un tribunal federal din Florida, inculpatul a încercat să se înjunghie cu un stilou, dar gardienii au intervenit și l-au oprit la timp, informează Fox News.

Donald Trump a salutat pe platforma Truth Social „un moment foarte important pentru justiție în America”.

La rândul ei, și șefa Justiției din SUA, procurorul general Pam Bondi, a salutat pe X un verdict care „ilustrează angajamentul Departamentului de Justiție de a-i pedepsi pe toți cei care participă la violența politică”.

Today’s guilty verdict against would-be Trump assassin Ryan Routh illustrates the Department of Justice’s commitment to punishing those who engage in political violence. This attempted assassination was not only an attack on our President, but an affront to our very nation… — Attorney General Pamela Bondi (@AGPamBondi) September 23, 2025

RECOMANDAREA AUTORULUI:

Bărbat reținut în tentativa de asasinat asupra lui TRUMP. Atacatorul este un susținător al Ucrainei și a cerut „să ardem Kremlinul până la temelii”

Trump o consideră pe Harris RESPONSABILĂ de instigarea la tentativa de asasinat /„Retorica lor are efectul că eu sunt împușcat”

Violența motivată politic, în creștere în SUA. Paralela dintre tentativa de asasinat împotriva lui Donald Trump și uciderea lui Charlie Kirk