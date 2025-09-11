Prima pagină » Știri externe » Violența motivată politic, în creștere în SUA. Paralela dintre tentativa de asasinat împotriva lui Donald Trump și uciderea lui Charlie Kirk

Violența motivată politic, în creștere în SUA. Paralela dintre tentativa de asasinat împotriva lui Donald Trump și uciderea lui Charlie Kirk

11 sept. 2025, 09:55
Violența motivată politic, în creștere în SUA. Paralela dintre tentativa de asasinat împotriva lui Donald Trump și uciderea lui Charlie Kirk
Opinia publică din Statele Unite este în stare de șoc după ce activistul Charlie Kirk, un susținător al președintelui Donald Trump, a fost împușcat mortal în timpul unui eveniment desfășurat în campusul unei universități din Utah.

Multe voci susțin că violența politică din Statele Unite este în creștere, mai ales împotriva politicienilor de dreapta și susținătorilor acestora, iar paralela cu tentativa de asasinat împotriva lui Donald Trump vine oarecum în susținerea acestei teorii.

Activistul și comentatorul american de dreapta Charlie Kirk, un influent aliat al președintelui Donald Trump, a fost împușcat mortal în gât, miercuri, 10 septembrie, de un agresor necunoscut, în timpul unui eveniment desfășurat la Utah Valley University din Orem, statul Utah. Însuși președintele Trump a vorbit despre asasinarea lui Kirk și a deplâns violența tot mai prezentă în societatea americană.

Donald Trump, vizat de o tentativă de asasinat

Deși motivul uciderii lui Kirk nu este clar, există suspiciuni potrivit cărora opiniile sale politice ar fi stat în spatele atacului. Iar opinia publică face o paralelă între uciderea activistului și tentativa de asasinat care l-a vizat pe președintele republican pe 13 iulie 2024 în timpul unui eveniment de campanie desfășurat în statul Pennsylvania.

Anul trecut, Trump a fost împușcat și el în timp ce vorbea pe scenă la un miting elecoral organizat în Butler, Pennsylvania, într-un incident care a fost descris de autorități ca fiind o tentativă de asasinat din partea unui atacator aflat pe un acoperiș din apropierea locului mitingului.

Imediat după ce au început să se audă focuri de armă, Trump s-a prăbușit la pământ, ținându-se cu mâna de urechea dreaptă, în timp ce agenții serviciilor secrete s-au îndreptat spre scenă pentru a-l proteja. Între timp, atacul a continuat, la fața locului auzindu-se în continuare împușcături. În cele din urmă, atacatorul a fost ucis de forțele de ordine, scria la acea vreme CNN.

Din fericire, Trump nu a fost rănit grav, însă discuțiile despre violența motivată politic au fost aprinse în acea perioadă și par că revin în prim-plan acum, odată cu asasinarea lui Kirk.

Donald Trump a fost vizat anul trecut de o tentativă de asasinat

Președintele american a condamnat în termeni duri asasinarea lui Charlie Kirk

La scurt timp după aflarea veștii atacului împotriva lui Kirk, un important susținător al său, Donald Trump i-a descris pe simpatizanții „stângii radicale” drept „direct responsabili pentru terorismul pe care îl trăim astăzi”, acuzând că atacul împotriva activistului a fost unul motivat politic.

„De ani de zile, stânga radicală îi compară pe marii americani precum Charlie cu naziștii și cu cei mai răi criminali și ucigași în masă din lume. Acest tip de retorică este direct responsabilă pentru terorismul pe care îl trăim astăzi în țara noastră și asta trebuie să înceteze imediat. Administrația mea îi va urmări pe toți cei care au contribuit la această atrocitate și la toate celelalte violențe politice, inclusiv organizațiile care le finanțează și le susțin”, a acuzat președintele american într-un videoclip postat pe rețeaua sa Truth Social.

Charlie Kirk a fost unul dintre cei mai mari influenceri conservatori din SUA. A fost un aliat fidel al lui Trump și și-a construit un public imens prin intermediul organizației sale, Turning Point, care este prezentă în sute de campusuri universitare din întreaga țară. Kirk și grupul său de tineri conservatori s-au implicat adesea în campanie prin intermediul rețelelor sociale și al podcasturiloriar capacitatea lui Kirk de a atrage mulțimi a avut un rol-cheie în mișcarea MAGA a lui Donald Trump.

Moartea lui Charlie Kirk. TRUMP atacă discursul „stângii radicale”. „Este direct responsabilă pentru terorismul pe care îl trăim”

E oficial. Charlie Kirk a murit. Anunțul a fost făcut chiar de Donald Trump: Sunt cuprins de durere și furie / FBI: Suspectul a fost eliberat

Sursa foto: Profimedia

