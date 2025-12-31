S-a dat sentința definitivă: Casiera din Iași care a delapidat universitatea, dată în „fapt” de soț la divorț

Casiera din Iași care a delapidat universitatea cu peste jumătate de milion de lei, dată în vileag de soț la divorț: s-a dat sentința definitivă.

Femeia a delapidat o jumătate de milion de lei de la Universitatea de Arte. Ea nu a reușit să-i convingă pe judecători să-i îmblânzească pedeapsa, scrie Ziarul de Iași.

Aceasta a invocat faptul că are un fiu suferind și că va da banii înapoi în ritm mai alert decât i se impusese.

Argumentele au fost respinse de judecători, care au menținut pedeapsa inițială. Aceasta a fost condamnată la trei ani de închisoare, dar cu suspendarea executării pe durata unui termen de supraveghere de patru ani. Pe parcursul acestuia, femeia a fost obligată la prestarea a 120 de zile de muncă neremunerată în folosul comunității.

