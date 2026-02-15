Donald Trump: „Consiliul pentru Pace Va fi cel mai important organism internațional din istorie”. Nicușor Dan a anunțat că merge la prima reuniune

Președintele Statelor Unite, Donald Trump, a afirmat într-o postare pe Truth Social că noul „Consiliu al Păcii” promovat de el se dovedește a fi cel mai important organism internațional din istorie și, prin urmare, o onoare pentru el să servească drept președintele al acestuia. Mesajul lui Donald Trump vine în contextul în care, pe 19 februarie, are loc prima reuniune a țărilor semnatare, la Washington.

Lansarea oficială a „Consiliului pentru Pace” a fost făcută pe 22 ianuarie la Forumul de la Davos, unde Trump a semnat carta de fondare alături de lideri din aproximativ 20 de țări. Trump are, conform acestei carte, funcția de președinte al Consiliului și, prin urmare, autoritate extinsă asupra deciziilor și resurselor financiare.

Pe 19 februarie este programat să aibă loc prima reuniune a membrilor la Institutul Statelor Unite pentru Pace din Washington.

„Consiliul Păcii are un potențial nelimitat. În octombrie anul trecut, am lansat un Plan pentru încetarea definitivă a conflictului din Gaza, iar viziunea noastră a fost adoptată în unanimitate de Consiliul de Securitate al Națiunilor Unite. La scurt timp după aceea, am facilitat ajutorul umanitar cu o viteză record și am asigurat eliberarea fiecărui ostatic, viu și decedat. Chiar luna trecută, două duzini de membri fondatori distinși mi s-au alăturat la Davos, Elveția, pentru a sărbători formarea sa oficială și pentru a prezenta o viziune îndrăzneață pentru civilii din Gaza și apoi, în cele din urmă, mult dincolo de Gaza – PACE MONDIALĂ! Pe 19 februarie 2026, voi fi din nou alături de membrii Consiliului Păcii la Institutul Donald J. Trump pentru Pace din Washington, DC, unde vom anunța că statele membre au promis peste 5 MILIARDE DE DOLARI pentru eforturile umanitare și de reconstrucție din Gaza și au angajat mii de personal în Forța Internațională de Stabilizare și Poliția Locală pentru a menține securitatea și pacea pentru locuitorii din Gaza. Foarte important, Hamas trebuie să își respecte angajamentul față de demilitarizarea completă și imediată. Consiliul Păcii se va dovedi a fi cel mai important organism internațional din istorie și este o onoare pentru mine să fiu președintele său”, a scris Donald Trump pe Truth Social.

Nicușor Dan a decis să participe la prima reuniune a „Consiliului pentru Pace” de la Washington

Nicușor Dan a anunțat duminică că a acceptat invitația președintelui Donald Trump de a participa la prima reuniune de la Washington, dar va face acest lucru doar din calitatea de observator. Această decizie a fost luată pentru a menține un echilibru diplomatic între SUA și România, având în vedere că statutul de membru permanent ar fi necesitat o contribuție financiară de 1 miliard de dolari.

Nicușor Dan a subliniat că prezența sa este importantă deoarece „situația din Gaza este esențială pentru Europa”, iar România are relații tradiționale solide atât cu Israelul, cât și cu statele arabe din regiune.

Poziția țărilor europene față de Consiliul lui Donald Trump este marcată de o diviziune profundă între statele care au aderat ca membri plini și cele care au refuzat participarea. Până la acest moment, doar Ungaria și Bulgaria au semnat „Carta” fondatoare la Davos. Majoritatea statelor europene au declinat oficial invitația de aderare și au considerat că noul organism ocolește Organizația Națiunilor Unite.

