Prima pagină » Actualitate » Topul impozitului pe venit din Europa în 2026. În ce țară se plătește cel mai mult și unde cel mai puțin

Topul impozitului pe venit din Europa în 2026. În ce țară se plătește cel mai mult și unde cel mai puțin

15 feb. 2026, 19:25, Actualitate
Topul impozitului pe venit din Europa în 2026. În ce țară se plătește cel mai mult și unde cel mai puțin

Mai multe state europene au implementat taxe mai mari pentru persoanele cu venituri mai mari, prin sistemele de impozitare progresivă.

Nivelul maxim al impozitului pe venit diferă semnificativ de la o țară la alta, iar diferențele sunt vizibile mai ales în Europa de Nord și de Vest și statele din Europa Centrală și de Est, relatează Click.

Topul impozitului pe venit din Europa în 2026

Conform Tax Foundation, în 2026 cota maximă de impozitare a veniturilor personale variază de la doar 10% în Bulgaria și România până la 60,5% în Danemarca, care ocupă prima poziție în clasament.

Pe lângă Danemarca, alte șase state aplică impozitele de peste 50% pentru veniturile cele mai mari: Franța, Austria, Spania, Belgia, Portugalia și Suedia. Rate apropiate de acest prag se regăsesc și în Slovenia și Olanda.

Care este media europeană

Media cotei maxime de impozitare în cele 35 de țări europene analizate este de 38,5%. În rândul statelor europene membre ale OECD, media este chiar mai ridicată, ajungând la 43,4%.

În total, 18 țări aplică o cotă maximă de peste 40%. În nouă state, nivelul se situează între 40% și 48%, printre acestea fiind Irlanda, Germania, Italia, Islanda, Luxemburg, Finlanda, Marea Britanie, Grecia și Turcia.

Cota maximă este de 45% în Marea Britanie, în timp ce în Franța ajunge la 55,4%, o diferență de aproximativ zece puncte procentuale.

La polul opus, alături de Bulgaria și România, cote maxime sub 25% se mai întâlnesc în Republica Moldova, Ungaria, Ucraina, Georgia, Cehia și Estonia.

Recomandările autorului:

Recomandarea video

Mediafax
Un român a încercat să răpească un copil într-un magazin din Italia. El a smuls copilul din brațele mamei și i-a fracturat piciorul
Digi24
„Patrioții furioși” ai Rusiei întorc armele împotriva lui Putin. Cum a ajuns „țarul cel bun” să fie văzut ca impostorul de la Kremlin
Cancan.ro
Persoanele care ar putea să nu mai plătească impozite deloc. Bolojan a făcut anunțul
Prosport.ro
FOTO. Andreea Bălan, apariție îndrăzneață de Ziua Îndrăgostiților!
Adevarul
Ce ne rezervă 2026 pentru fiecare zodie, conform horoscopului chinezesc. Anul „Calului de foc” începe pe 17 februarie
Mediafax
O cunoscută companie revine în România și anunță că extinde serviciile de livrare în Europa. Care sunt celelalte țări
Click
Bancnota de 2.000 de lei cu eclipsa totală de Soare din 1999 a devenit o adevărată comoară. Cu cât se vinde în 2026
Cancan.ro
Cum putea fi salvată femeia din București care a ars în mașina cuprinsă de flăcări: 'Dacă avea...'
Ce se întâmplă doctore
O mai știți pe Fata Morgana?! Cum arată acum după ce a învins cancerul de piele. Imagini senzuale cu bruneta
Ciao.ro
Amante celebre din showbiz-ul românesc! Unele au ajuns în faţa altarului, altele au rămas doar cu amintirea
Promotor.ro
Citatul zilei de la Enzo Ferrari, omul care ura vacanțele: „Nu am plecat niciodată într-o călătorie adevărată”
Descopera.ro
Cercetătorii au surprins pentru prima dată cum se târăsc micile marsupiale spre marsupiul mamei lor
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. O femeie goală pușcă primește în casă curierul. Îl duce în dormitor şi...
Descopera.ro
Disensiuni între doi ambasadori „aliați” acreditați la București: „Are o doză extrem de mare de vanitate”
FLASH NEWS Donald Trump: „Consiliul pentru Pace Va fi cel mai important organism internațional din istorie”. Nicușor Dan a anunțat că merge la prima reuniune
18:51
Donald Trump: „Consiliul pentru Pace Va fi cel mai important organism internațional din istorie”. Nicușor Dan a anunțat că merge la prima reuniune
EXCLUSIV Ce înseamnă rolul României de observator în Consiliul de Pace al lui Trump? Ștefan Popescu, analiza momentului: „Această participare poate însemna reînnodarea dialogului politic cu SUA”
18:49
Ce înseamnă rolul României de observator în Consiliul de Pace al lui Trump? Ștefan Popescu, analiza momentului: „Această participare poate însemna reînnodarea dialogului politic cu SUA”
CONTROVERSĂ O femeie a fost șocată de reacția baristei atunci când a lăsat tips 20% pentru o cafea de 5 dolari
18:18
O femeie a fost șocată de reacția baristei atunci când a lăsat tips 20% pentru o cafea de 5 dolari
INEDIT Orașul de basm care se află la granița a trei țări și se află la doar 40 de minute de zbor de România
17:49
Orașul de basm care se află la granița a trei țări și se află la doar 40 de minute de zbor de România
MILITAR Karol Nawrocki vrea o Polonie nucleară: „Sunt un susținător al aderării la un proiect nuclear. Atitudinea Rusiei față de Polonia este una agresivă”
17:47
Karol Nawrocki vrea o Polonie nucleară: „Sunt un susținător al aderării la un proiect nuclear. Atitudinea Rusiei față de Polonia este una agresivă”
INEDIT Primul motan al Marii Britanii a împlinit 15 ani. Larry este cea mai importantă pisică politică
17:32
Primul motan al Marii Britanii a împlinit 15 ani. Larry este cea mai importantă pisică politică

Cele mai noi

Trimite acest link pe