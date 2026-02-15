Topul impozitului pe venit din Europa în 2026. În ce țară se plătește cel mai mult și unde cel mai puțin

Mai multe state europene au implementat taxe mai mari pentru persoanele cu venituri mai mari, prin sistemele de impozitare progresivă.

Nivelul maxim al impozitului pe venit diferă semnificativ de la o țară la alta, iar diferențele sunt vizibile mai ales în Europa de Nord și de Vest și statele din Europa Centrală și de Est, relatează Click.

Topul impozitului pe venit din Europa în 2026

Conform Tax Foundation, în 2026 cota maximă de impozitare a veniturilor personale variază de la doar 10% în Bulgaria și România până la 60,5% în Danemarca, care ocupă prima poziție în clasament.

Pe lângă Danemarca, alte șase state aplică impozitele de peste 50% pentru veniturile cele mai mari: Franța, Austria, Spania, Belgia, Portugalia și Suedia. Rate apropiate de acest prag se regăsesc și în Slovenia și Olanda.

Care este media europeană

Media cotei maxime de impozitare în cele 35 de țări europene analizate este de 38,5%. În rândul statelor europene membre ale OECD, media este chiar mai ridicată, ajungând la 43,4%.

În total, 18 țări aplică o cotă maximă de peste 40%. În nouă state, nivelul se situează între 40% și 48%, printre acestea fiind Irlanda, Germania, Italia, Islanda, Luxemburg, Finlanda, Marea Britanie, Grecia și Turcia.

Cota maximă este de 45% în Marea Britanie, în timp ce în Franța ajunge la 55,4%, o diferență de aproximativ zece puncte procentuale.

La polul opus, alături de Bulgaria și România, cote maxime sub 25% se mai întâlnesc în Republica Moldova, Ungaria, Ucraina, Georgia, Cehia și Estonia.

Recomandările autorului: