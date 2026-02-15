Prima pagină » Actualitate » Nicușor Dan l-a supărat pe CTP cu decizia de a merge în SUA: „România se consacră politic în poziția de țară de clasa a doua”

Nicușor Dan l-a supărat pe CTP cu decizia de a merge în SUA: „România se consacră politic în poziția de țară de clasa a doua”

15 feb. 2026, 18:43, Actualitate
Nicușor Dan l-a supărat pe CTP cu decizia de a merge în SUA: „România se consacră politic în poziția de țară de clasa a doua”

Gazetarul Cristian Tudor Popescu a reacționat dur după anunțul privind participarea lui Nicușor Dan la reuniunea Consiliului Păcii de la Washington, susținând că prezența României în acest format ar putea afecta poziția țării în plan politic european.

CTP: „Statutul de observator nu înseamnă nimic”

Într-o postare publicată pe rețelele sociale, Cristian Tudor Popescu a criticat decizia participării șefului statului la reuniunea organizată la Washington, apreciind că România riscă să fie percepută ca o țară aflată pe un plan secund în Uniunea Europeană.

„România la clasa a doua. Prin prezența lui N. Dan în clubul privat al lui Trump (statutul de observator nu înseamnă nimic, contează prezența președintelui), alături, din toată Europa, de Ungaria, Bulgaria și Kosovo, România se consacră politic (nu militaro-strategic) în poziția de țară de clasa a doua, sau viteza a doua, în UE”, a scris jurnalistul.

În aceeași postare, CTP a sugerat că participarea la reuniunea inițiată de Donald Trump nu garantează o consolidare a relațiilor diplomatice dintre România și Statele Unite. El a comparat situația României cu cea a Polonia, despre care afirmă că ar beneficia de mai mult respect pe plan internațional.

Și nu e garantată deloc mult vânturata primire a lui N. Dan la Casa Albă. Din ce în ce mai în urma Poloniei, care nu se duce la Trump, dar păstrează respectul Americii și al Europei”, a mai transmis acesta.

Gazetarul a făcut și o referire ironică la posibilele resurse strategice ale României, adăugând: „Eu mai sper doar ca metalele astea rare, pe care le-am avea, să intereseze pe cineva.”

Contextul participării României la reuniunea pentru pace

Nicușor Dan a anunțat că va participa, pe 19 februarie, la prima reuniune a Consiliului Păcii organizată la Washington, unde România va avea statut de observator. Potrivit președintelui, participarea are rolul de a reafirma sprijinul țării pentru eforturile internaționale de pace și pentru reconstrucția Fâșiei Gaza, în acord cu rezoluțiile adoptate la nivel internațional și cu implicarea umanitară oferită până acum populației civile din zonă.

AUTORUL RECOMANDĂ

Nicușor Dan merge la prima reuniune a Consiliului de Pace al lui Trump, la Washington, pe 19 februarie: „România va avea calitate de observator”

Oana Țoiu comentează participarea lui Nicușor Dan la Consiliul de Pace al lui Trump: „Mai multe țări europene iau în considerare asta, dar nu fac anunțul în locul lor”

Recomandarea video

Mediafax
Un român a încercat să răpească un copil într-un magazin din Italia. El a smuls copilul din brațele mamei și i-a fracturat piciorul
Digi24
„Patrioții furioși” ai Rusiei întorc armele împotriva lui Putin. Cum a ajuns „țarul cel bun” să fie văzut ca impostorul de la Kremlin
Cancan.ro
Persoanele care ar putea să nu mai plătească impozite deloc. Bolojan a făcut anunțul
Prosport.ro
FOTO. Andreea Bălan, apariție îndrăzneață de Ziua Îndrăgostiților!
Adevarul
Ce ne rezervă 2026 pentru fiecare zodie, conform horoscopului chinezesc. Anul „Calului de foc” începe pe 17 februarie
Mediafax
O cunoscută companie revine în România și anunță că extinde serviciile de livrare în Europa. Care sunt celelalte țări
Click
Bancnota de 2.000 de lei cu eclipsa totală de Soare din 1999 a devenit o adevărată comoară. Cu cât se vinde în 2026
Cancan.ro
Cum putea fi salvată femeia din București care a ars în mașina cuprinsă de flăcări: 'Dacă avea...'
Ce se întâmplă doctore
O mai știți pe Fata Morgana?! Cum arată acum după ce a învins cancerul de piele. Imagini senzuale cu bruneta
Ciao.ro
Amante celebre din showbiz-ul românesc! Unele au ajuns în faţa altarului, altele au rămas doar cu amintirea
Promotor.ro
Citatul zilei de la Enzo Ferrari, omul care ura vacanțele: „Nu am plecat niciodată într-o călătorie adevărată”
Descopera.ro
Cercetătorii au surprins pentru prima dată cum se târăsc micile marsupiale spre marsupiul mamei lor
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. O femeie goală pușcă primește în casă curierul. Îl duce în dormitor şi...
Descopera.ro
Disensiuni între doi ambasadori „aliați” acreditați la București: „Are o doză extrem de mare de vanitate”
FOTO Punch, un pui de maimuță din Japonia abandonat de mama sa, a devenit viral după ce și-a găsit alinarea într-o jucărie de pluș
19:13
Punch, un pui de maimuță din Japonia abandonat de mama sa, a devenit viral după ce și-a găsit alinarea într-o jucărie de pluș
FLASH NEWS Donald Trump: „Consiliul pentru Pace Va fi cel mai important organism internațional din istorie”. Nicușor Dan a anunțat că merge la prima reuniune
18:51
Donald Trump: „Consiliul pentru Pace Va fi cel mai important organism internațional din istorie”. Nicușor Dan a anunțat că merge la prima reuniune
EXCLUSIV Ce înseamnă rolul României de observator în Consiliul de Pace al lui Trump? Ștefan Popescu, analiza momentului: „Această participare poate însemna reînnodarea dialogului politic cu SUA”
18:49
Ce înseamnă rolul României de observator în Consiliul de Pace al lui Trump? Ștefan Popescu, analiza momentului: „Această participare poate însemna reînnodarea dialogului politic cu SUA”
CONTROVERSĂ O femeie a fost șocată de reacția baristei atunci când a lăsat tips 20% pentru o cafea de 5 dolari
18:18
O femeie a fost șocată de reacția baristei atunci când a lăsat tips 20% pentru o cafea de 5 dolari
INEDIT Orașul de basm care se află la granița a trei țări și se află la doar 40 de minute de zbor de România
17:49
Orașul de basm care se află la granița a trei țări și se află la doar 40 de minute de zbor de România
MILITAR Karol Nawrocki vrea o Polonie nucleară: „Sunt un susținător al aderării la un proiect nuclear. Atitudinea Rusiei față de Polonia este una agresivă”
17:47
Karol Nawrocki vrea o Polonie nucleară: „Sunt un susținător al aderării la un proiect nuclear. Atitudinea Rusiei față de Polonia este una agresivă”

Cele mai noi

Trimite acest link pe