Nicușor Dan l-a supărat pe CTP cu decizia de a merge în SUA: „România se consacră politic în poziția de țară de clasa a doua”

Gazetarul Cristian Tudor Popescu a reacționat dur după anunțul privind participarea lui Nicușor Dan la reuniunea Consiliului Păcii de la Washington, susținând că prezența României în acest format ar putea afecta poziția țării în plan politic european.

CTP: „Statutul de observator nu înseamnă nimic”

Într-o postare publicată pe rețelele sociale, Cristian Tudor Popescu a criticat decizia participării șefului statului la reuniunea organizată la Washington, apreciind că România riscă să fie percepută ca o țară aflată pe un plan secund în Uniunea Europeană.

„România la clasa a doua. Prin prezența lui N. Dan în clubul privat al lui Trump (statutul de observator nu înseamnă nimic, contează prezența președintelui), alături, din toată Europa, de Ungaria, Bulgaria și Kosovo, România se consacră politic (nu militaro-strategic) în poziția de țară de clasa a doua, sau viteza a doua, în UE”, a scris jurnalistul.

În aceeași postare, CTP a sugerat că participarea la reuniunea inițiată de Donald Trump nu garantează o consolidare a relațiilor diplomatice dintre România și Statele Unite. El a comparat situația României cu cea a Polonia, despre care afirmă că ar beneficia de mai mult respect pe plan internațional.

„Și nu e garantată deloc mult vânturata primire a lui N. Dan la Casa Albă. Din ce în ce mai în urma Poloniei, care nu se duce la Trump, dar păstrează respectul Americii și al Europei”, a mai transmis acesta.

Gazetarul a făcut și o referire ironică la posibilele resurse strategice ale României, adăugând: „Eu mai sper doar ca metalele astea rare, pe care le-am avea, să intereseze pe cineva.”

Contextul participării României la reuniunea pentru pace

Nicușor Dan a anunțat că va participa, pe 19 februarie, la prima reuniune a Consiliului Păcii organizată la Washington, unde România va avea statut de observator. Potrivit președintelui, participarea are rolul de a reafirma sprijinul țării pentru eforturile internaționale de pace și pentru reconstrucția Fâșiei Gaza, în acord cu rezoluțiile adoptate la nivel internațional și cu implicarea umanitară oferită până acum populației civile din zonă.

