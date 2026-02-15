Prima pagină » Social » Topul celor mai primitoare orașe din lume. Șapte dintre ele sunt în Europa

Topul celor mai primitoare orașe din lume. Șapte dintre ele sunt în Europa

15 feb. 2026, 19:35, Social
Topul celor mai primitoare orașe din lume. Șapte dintre ele sunt în Europa

Oamenii pe care îi cunoaștem în călătorii sunt la fel de importanți precum locurile pe care le vizităm. Booking a publicat lista celor mai primitoare 10 orașe și 10 regiuni din lume, realizată pe baza recenziilor pe care turiștii le-au lăsat în ultimul an.

Topul celor mai primitoare orașe din lume

Chiar dacă în fotografii surprindem plaje spectaculoase sau clădiri, cele mai multe amintiri care ne rămân vii sunt legate de oamenii pe care îi întâlnim pe drum. Recomandările primite includ adesea observații despre cât de primitori sunt oamenii, iar asta contează tot mai mult atunci când ne alegem destinațiile, mai ales într-o perioadă în care protestele împotriva turismului apar constant în marile orașe în fiecare vară.

Oamenii dau viață unui loc, iar dacă vrei să mergi într-o destinație cunoscută pentru faptul că își întâmpină vizitatorii cu brațele deschise, Booking.com a publicat lista celor mai primitoare 10 orașe și 10 regiuni din lume.

Cele mai primitoare orașe și regiuni

Montepulciano, din sudul Toscanei (Italia), a ocupat primul loc în clasamentul mondial al celor mai primitoare orașe.

Orașul balnear Harrogate, din Anglia, s-a clasat pe locul patru, fiind preferat de turiști pentru zilele de relaxare și tratamente spa.

Ultimul pe lista orașelor (dar deloc de neglijat) este Klaipėda, din Lituania.

Patru regiuni europene au fost, de asemenea, apreciate pentru ospitalitate:

  • Navarra, Spania (locul 3)
  • Saxonia, Germania (locul 6)
  • Overijssel, Olanda (locul 8)
  • Epirus, Grecia (locul 9)

