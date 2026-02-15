Prima pagină » Știri externe » Punch, un pui de maimuță din Japonia abandonat de mama sa, a devenit viral după ce și-a găsit alinarea într-o jucărie de pluș

Punch, un pui de maimuță din Japonia abandonat de mama sa, a devenit viral după ce și-a găsit alinarea într-o jucărie de pluș

15 feb. 2026, 19:13, Știri externe
Punch, un pui de maimuță din Japonia abandonat de mama sa, a devenit viral după ce și-a găsit alinarea într-o jucărie de pluș
Galerie Foto 6

Povestea lui Punch, un pui de maimuță de aproximativ șase luni de la grădina zoologică din Ichikawa, Japonia, a devenit virală pe internet datorită legăturii emoționale pe care acesta a format-o cu o jucărie de pluș.

Punch s-a născut în vara anului 2025, dar a fost abandonat de mama sa la scurt timp de la naștere. Deoarece puii de maimuță au un instinct natural de a se agăța de mamele lor pentru sentimentul de siguranță, lipsa acesteia i-a provocat o stare de anxietate.

Pentru a-l face să se simtă mai bine, îngrijitorii de la grădina zoologică i-au oferit jucării, iar Punch a ales un urangutan de pluș, pe care a început să-l poarte peste tot, să-l îmbrățișeze în timp ce doarme și chiar să-l toaleteze, un comportament social esențial la maimuțe.

Când a fost introdus în țarcul cu ceilalți macaci, Punch a întâmpinat dificultăți de socializare, iar jucăria sa a devenit un scut emoțional. În momentele în care alte maimuțe tinere îl ceartă sau îl intimidează, acesta se refugiază strângând jucăria de pluș în brațe. Deși continuă să fie dependent de jucăria sa, în ultimul timp Punch a început să fie acceptat treptat de grup, chiar dacă preferă să păstreze compania plușului în timpul interacțiunilor.

Recomandările autorului:

Donald Trump: „Consiliul pentru Pace Va fi cel mai important organism internațional din istorie”. Nicușor Dan a anunțat că merge la prima reuniune

Karol Nawrocki vrea o Polonie nucleară: „Sunt un susținător al aderării la un proiect nuclear. Atitudinea Rusiei față de Polonia este una agresivă”

Kim Jong-Un își antrenează soldații în Ucraina, spune ministrul Apărării din Japonia

Recomandarea video

Citește și

FLASH NEWS Donald Trump: „Consiliul pentru Pace Va fi cel mai important organism internațional din istorie”. Nicușor Dan a anunțat că merge la prima reuniune
18:51
Donald Trump: „Consiliul pentru Pace Va fi cel mai important organism internațional din istorie”. Nicușor Dan a anunțat că merge la prima reuniune
CONTROVERSĂ O femeie a fost șocată de reacția baristei atunci când a lăsat tips 20% pentru o cafea de 5 dolari
18:18
O femeie a fost șocată de reacția baristei atunci când a lăsat tips 20% pentru o cafea de 5 dolari
INEDIT Orașul de basm care se află la granița a trei țări și se află la doar 40 de minute de zbor de România
17:49
Orașul de basm care se află la granița a trei țări și se află la doar 40 de minute de zbor de România
MILITAR Karol Nawrocki vrea o Polonie nucleară: „Sunt un susținător al aderării la un proiect nuclear. Atitudinea Rusiei față de Polonia este una agresivă”
17:47
Karol Nawrocki vrea o Polonie nucleară: „Sunt un susținător al aderării la un proiect nuclear. Atitudinea Rusiei față de Polonia este una agresivă”
INEDIT Primul motan al Marii Britanii a împlinit 15 ani. Larry este cea mai importantă pisică politică
17:32
Primul motan al Marii Britanii a împlinit 15 ani. Larry este cea mai importantă pisică politică
CONTROVERSĂ Kim Jong-Un își antrenează soldații în Ucraina, spune ministrul Apărării din Japonia
15:44
Kim Jong-Un își antrenează soldații în Ucraina, spune ministrul Apărării din Japonia
Mediafax
Un român a încercat să răpească un copil într-un magazin din Italia. El a smuls copilul din brațele mamei și i-a fracturat piciorul
Digi24
„Patrioții furioși” ai Rusiei întorc armele împotriva lui Putin. Cum a ajuns „țarul cel bun” să fie văzut ca impostorul de la Kremlin
Cancan.ro
Persoanele care ar putea să nu mai plătească impozite deloc. Bolojan a făcut anunțul
Prosport.ro
FOTO. Andreea Bălan, apariție îndrăzneață de Ziua Îndrăgostiților!
Adevarul
Ce ne rezervă 2026 pentru fiecare zodie, conform horoscopului chinezesc. Anul „Calului de foc” începe pe 17 februarie
Mediafax
O cunoscută companie revine în România și anunță că extinde serviciile de livrare în Europa. Care sunt celelalte țări
Click
Bancnota de 2.000 de lei cu eclipsa totală de Soare din 1999 a devenit o adevărată comoară. Cu cât se vinde în 2026
Cancan.ro
Cum putea fi salvată femeia din București care a ars în mașina cuprinsă de flăcări: 'Dacă avea...'
Ce se întâmplă doctore
O mai știți pe Fata Morgana?! Cum arată acum după ce a învins cancerul de piele. Imagini senzuale cu bruneta
Ciao.ro
Amante celebre din showbiz-ul românesc! Unele au ajuns în faţa altarului, altele au rămas doar cu amintirea
Promotor.ro
Citatul zilei de la Enzo Ferrari, omul care ura vacanțele: „Nu am plecat niciodată într-o călătorie adevărată”
Descopera.ro
Cercetătorii au surprins pentru prima dată cum se târăsc micile marsupiale spre marsupiul mamei lor
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. O femeie goală pușcă primește în casă curierul. Îl duce în dormitor şi...
Descopera.ro
Disensiuni între doi ambasadori „aliați” acreditați la București: „Are o doză extrem de mare de vanitate”
AGRICULTURĂ Primele roșii românești apar în piețe în martie. Cât va costa un kilogram
18:50
Primele roșii românești apar în piețe în martie. Cât va costa un kilogram
EXCLUSIV Ce înseamnă rolul României de observator în Consiliul de Pace al lui Trump? Ștefan Popescu, analiza momentului: „Această participare poate însemna reînnodarea dialogului politic cu SUA”
18:49
Ce înseamnă rolul României de observator în Consiliul de Pace al lui Trump? Ștefan Popescu, analiza momentului: „Această participare poate însemna reînnodarea dialogului politic cu SUA”
CONTROVERSĂ Nicușor Dan l-a supărat pe CTP cu decizia de a merge în SUA: „România se consacră politic în poziția de țară de clasa a doua”
18:43
Nicușor Dan l-a supărat pe CTP cu decizia de a merge în SUA: „România se consacră politic în poziția de țară de clasa a doua”
ACTUALITATE Vrei să trăiești mai mult? 7 obiceiuri esențiale pe care să le începi de la 30 de ani pentru o viață mai lungă
18:18
Vrei să trăiești mai mult? 7 obiceiuri esențiale pe care să le începi de la 30 de ani pentru o viață mai lungă
INEDIT Doi preoți egipteni au ajuns la tomograf după mai bine de 2000 de ani. Ce comori pentru știință ascundeau mumiile
17:58
Doi preoți egipteni au ajuns la tomograf după mai bine de 2000 de ani. Ce comori pentru știință ascundeau mumiile
TURISM Ce destinație fascinantă de vacanță ți se potrivește în funcție de zodie
17:24
Ce destinație fascinantă de vacanță ți se potrivește în funcție de zodie

Cele mai noi

Trimite acest link pe