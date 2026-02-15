Punch, un pui de maimuță din Japonia abandonat de mama sa, a devenit viral după ce și-a găsit alinarea într-o jucărie de pluș

Povestea lui Punch, un pui de maimuță de aproximativ șase luni de la grădina zoologică din Ichikawa, Japonia, a devenit virală pe internet datorită legăturii emoționale pe care acesta a format-o cu o jucărie de pluș.

Punch s-a născut în vara anului 2025, dar a fost abandonat de mama sa la scurt timp de la naștere. Deoarece puii de maimuță au un instinct natural de a se agăța de mamele lor pentru sentimentul de siguranță, lipsa acesteia i-a provocat o stare de anxietate.

Pentru a-l face să se simtă mai bine, îngrijitorii de la grădina zoologică i-au oferit jucării, iar Punch a ales un urangutan de pluș, pe care a început să-l poarte peste tot, să-l îmbrățișeze în timp ce doarme și chiar să-l toaleteze, un comportament social esențial la maimuțe.

Când a fost introdus în țarcul cu ceilalți macaci, Punch a întâmpinat dificultăți de socializare, iar jucăria sa a devenit un scut emoțional. În momentele în care alte maimuțe tinere îl ceartă sau îl intimidează, acesta se refugiază strângând jucăria de pluș în brațe. Deși continuă să fie dependent de jucăria sa, în ultimul timp Punch a început să fie acceptat treptat de grup, chiar dacă preferă să păstreze compania plușului în timpul interacțiunilor.

