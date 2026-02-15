Primele roșii românești apar în piețe în martie. Cât va costa un kilogram

Românii vor avea la dispoziție în martie primele roșii românești în piețe, însă prețul unui kilogram va fi uriaș. Potrivit producătorilor, kilogramul ar putea costa între 70 și 100 de lei.

Primele roșii românești vor fi disponibile din martie, însă la prețuri considerabile. Un legumicultor din bazinul Oltului, spune că anul trecut a fost unul de referință pentru cultura de tomate în spații protejate, iar primele cantități scoase la vânzare au fost în intervalul 15-20 martie, relatează România TV.

În 2025, prețul la producător a fost de 42-48 lei/kg, iar după trecerea prin intermediari, în piețe roșiile s-au vândut cu 65–75 lei/kg. Pentru 2026, costurile mai ridicate de producție ar putea duce prețul la poarta fermei între 45 și 55 lei/kg, iar după distribuție, roșiile extratimpurii ar putea ajunge la consumatori cu 70–100 lei/kg.

„Aceste prețuri vor fi doar la tomatele extratimpurii care vor ieși în luna martie, când în alți ani abia ne gândeam să plantăm. Tocmai de aceea le numesc un lux, sunt ca cireșele. Vrei să mănânci cireașă în martie, o plătești. Vrei să mănânci tomată în martie, o plătești”, a explicat legumicultorul Ion Păunel.

De ce cresc prețurile

Fermierii avertizează că lipsa zilelor însorite afectează dezvoltarea culturilor. Din decembrie până în prezent au fost foarte puține zile cu soare, iar plantele nu cresc și nu leagă rod în ritmul obișnuit. Unii estimează că prețul de pornire la producător ar putea fi între 40 și 48 lei/kg, urmând ca la tarabă să se dubleze: „Din decembrie până acum n-am avut 7-8 zile de soare adunate. Plantele nu cresc, nu înfloresc, nu leagă rod”.

