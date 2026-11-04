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Șapte marinari sunt căutați în Marea Neagră după ce un remorcher turcesc s-a scufundat. Nava s-a ciocnit de un vas avariat. Intervenție dificilă a salvatorilor

Elena Popescu
Șapte marinari sunt căutați în Marea Neagră după ce un remorcher turcesc s-a scufundat. Nava s-a ciocnit de un vas avariat. Intervenție dificilă a salvatorilor
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Șapte marinari sunt căutați în Marea Neagră după ce un remorcher turcesc s-a scufundat în apropierea localității Neptun. 

UPDATE: Trei membri ai echipajului au fost preluați de Remorcherul Odin, sub pavilion olandez, urmand a fi transportați către portul Mangalia, unde urmează să fie debarcați. Celelalte patru persoane au refuzat evacuarea, declarând că nu au nevoie de asistență. În prezent, remorcherul Ayaz Bey este ancorat.

Știrea inițială: 

Potrivit Ministerul Afacerilor Interne, Remorcherul Ayaz Bey, împreună cu remorcherul Ramazan Bey, efectua o operațiune de remorcare a navei Mentor, avariată anterior în apele ucrainene, în apropierea portului Odesa, cu destinația Turcia. Nava remorcată nu avea echipaj la bord.

În cursul nopții, pe fondul condițiilor meteorologice nefavorabile, legăturile de remorcare s-au rupt. Ulterior, acestea au fost refăcute, însă remorcherul Ayaz Bey a intrat în coliziune cu nava remorcată. Remorcherul sub pavilion turcesc, a transmis, în jurul orei 04:20, un mesaj internațional de primejdie, după ce a intrat în coliziune cu nava Mentor, sub pavilion Antigua și Barbuda.

Trei nave participă la căutarea celor șapte marinari

”Pentru salvarea celor șapte marinari au fost mobilizate două nave ale Ministerului Afacerilor Interne, una aparținând Poliției de Frontieră – Garda de Coastă și cealaltă Inspectoratului pentru Situații de Urgență. La intervenție participă și nava Sar Ares a Agenției Române de Salvare a Vieții Omenești pe Mare (ARSVOM)”, transmite MAI.

Operațiunea este coordonată de Centrul Maritim de Coordonare a Salvării (MRCC).

Intervenția se desfășoară în condiții deosebit de dificile, din cauza vântului puternic și a mării foarte agitate, care nu permit, în acest moment, utilizarea mijloacelor aeriene. Operațiunea de căutare și salvare este în desfășurare.

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