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Partidul Democrat a câștigat controlul Congresului american după ce i-a învins detașat pe republicani în cursa pentru Senat și Camera Reprezentanților. Ce înseamnă asta pentru Donald Trump

Partidul Democrat a câștigat controlul Congresului american după ce i-a învins detașat pe republicani în cursa pentru Senat și Camera Reprezentanților. Ce înseamnă asta pentru Donald Trump
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Partidul Democrat a câștigat controlul asupra Senatului și conduce detașat în cursa pentru controlul Camerei Deputaților, ceea ce reprezintă o lovitură majoră pentru președintele Donald Trump, deoarece controlul legislativ absolut asupra legislativului ar institui o opoziție dură pentru următorii doi ani ai mandatului său.

În cadrul unui interviu acordat pentru Fox News, Trump a precizat că este „puțin surprins” de rezultatul acestui scrutin deoarece credea că se va descurca mai bine la nivel național. „Am avut mitinguri extraordinare”, a spus Trump. Cu toate acestea, președintele american a precizat pe pagina de Truth Social, cu 10 minute înainte de acest interviu, că „Fox News este responsabil pentru aceste pierderi”. Anterior, Trump a precizat că dacă numele lui s-ar fi aflat pe buletinul de vot, rezultatele ar fi fost cu totul diferite. „Nu am fost pe buletinul de vot, iar dacă aș fi fost, am fi câștigat CU O MAJORITATE COVÂRȘITOARE!”

Rezultatele la aceste alegeri au confirmat ceea ce au arătat sondajele în ultima perioadă, faptul că alegătorii sunt extrem de nemulțumiți de Trump și de republicanii care i-au susținut agenda în ultima perioadă.

Candidații democrați l-au învinovățit pe Trump pentru războiul pe care l-a început în februarie, dar și pentru dificultățile economice care au stârnit curentul de frustrare în întreaga țară. De cealaltă parte, republicanii s-au concentrat pe a-și prezenta adversarii drept extremiști în problemele sociale și economice.

Partidul Democrat a inversat locurile în senat în statele Iowa, Kansas, Ohio, Carolina de Nord, Carolina de Sud și chiar Texas, unde democrații n-au mai câștigat din 1998. În urma acestei înfrângeri usturătoare, Trump a precizat pentru New York Times că este „absolut dispus să accepte rezultatele” și este pregătit să colaboreze cu democrații. „Așteptăm cu nerăbdare să colaborăm cu ei”, a spus el. „Probabil vom găsi o soluție”.

În cadrul sistemului politic american, Senatul are puterea exclusivă de a confirma sau a respinge judecătorii federali, inclusiv pe cei de la Curtea Supremă, precum și membrii Cabinetului prezidențial. Prin urmare, Donald Trump nu va mai putea numi magistrați apropiați lui fără un compromis major cu democrații. De asemenea, orice remaniere de cabinet sau numire în agențiile federale va fi strict monitorizată și potențial blocată de către Congres.

Rezultatul acestui tur de scrutin va duce și la preluarea controlului de către democrați a comisiilor din Senat. Aceștia vor dobândi puterea de a emite citații legislative și vor putea lansa investigații oficiale cu privire la acțiunile administrației Trump, inclusiv decizia de a lansa un război împotriva Iranului.

Pe plan intern, se prefigurează un blocaj politic deoarece inițiativele majore ale lui Trump privind noile tăieri de taxe, măsuri executive dure de imigrație sau modificări radicale ale cheltuielilor guvernamentale vor fi respinse în Senat. Controlul exclusiv al Senatului de către Partidul Democrat va conferi acestora puterea de a condiționa finanțele executivului american și de a reduce bugetele militare.

Deoarece nu mai are sprijinul în Senat și Camera Reprezentanților, Trump poate guverna acum doar prin intermediul decretelor prezidențiale, care îi oferă o marjă largă de manevră în comerț, politică externă și imigrație, dar îl plasează într-un conflict constituțional permanent cu Congresul și în fața unor bătălii juridice masive în instanțe.

Administrația de la Casa Albă a pregătit din timp scenarii de ocolire a Congresului în cazul unei preluări a democraților și mizează pe puterile constituționale ale președintelui, însă această strategie are limite.

În ceea ce privește politica comercială a Statelor Unite, Trump deține autoritatea legală de a impune taxe vamale, tarife comerciale sau măsuri punctuale asupra importurilor fără a avea nevoie de un vot în Senat. Legat de politica de imigrație, președintele poate ordona agențiilor federale să intensifice deportările, să modifice reglementările din muncă și vizele pentru cetățenii străini. De asemenea, în calitate de comandant suprem, Trump păstrează un control substanțial asupra direcțiilor de politică externă, a negocierilor internaționale și a operațiunilor militare, precum gestionarea conflictului din Iran.

De ce duce lipsă însă sunt banii, deoarece un decret executiv nu poate genera bani pentru viziunile sale. Constituția SUA oferă Congresului controlul exclusiv asupra bugetului, iar dacă democrații refuză să îi aloce, măsura luată de Trump rămâne doar pe hârtie. Mai mult, orice ordin executiv care depășește limitele clare stabilite de legile americane este atacat imediat în justiție.

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