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Trump recunoaște că republicanii au dezamăgit la alegerile din SUA și acuză Fox News că a contribuit la înfrângerea partidului: „Credeam că ne vom descurca mai bine”

Trump recunoaște că republicanii au dezamăgit la alegerile din SUA și acuză Fox News că a contribuit la înfrângerea partidului: „Credeam că ne vom descurca mai bine”
Donald Trump | Foto - Mediafax
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Președintele Donald Trump s-a declarat surprins de rezultatele alegerilor din SUA, după înfrângerile suferite de republicani. Liderul american a lăudat participarea la mitingurile electorale, dar a criticat dur Fox News.

Președintele Donald Trump a recunoscut că rezultatele obținute de Partidul Republican la alegerile midterm au fost sub așteptările sale. Într-un interviu telefonic acordat Fox News, liderul de la Casa Albă a vorbit despre campania electorală și despre înfrângerile unor candidați republicani, potrivit NBC News.

„Am fost puțin surprins. Credeam că ne vom descurca mai bine”, a declarat Donald Trump.

Donald Trump are spațiu sufiecient pentru a-și promova agenda în străinătate / Foto – Mediafax

Președintele american a amintit de mobilizarea susținătorilor republicani în timpul campaniei electorale, afirmând că participarea la evenimentele organizate înaintea scrutinului îi oferise motive să se aștepte la un rezultat mai bun.

„Am avut mitinguri extraordinare”, a declarat Trump.

Liderul de la Casa Albă și-a exprimat regretul și pentru înfrângerea senatoarei republicane Darline Graham, din Carolina de Sud, în fața candidatei democrate Annie Andrews, în cursa pentru un mandat complet în Senat.

Trump a menționat că Darline Graham traversează o perioadă dificilă după moartea fratelui său, fostul senator Lindsey Graham.

Trump acuză Fox News că a contribuit la înfrângerile republicanilor

Cu mai puțin de zece minute înaintea intervenției telefonice la Fox News, președintele american publicase un mesaj pe platforma Truth Social în care critica postul de televiziune pentru modul în care a prezentat opoziția democrată.

„Fox News poartă responsabilitatea pentru aceste înfrângeri, deoarece promovează constant și consecvent opoziția «Dumocrată» și chiar mai rău”, a scris Donald Trump pe Truth Social.

Rezultate alegerilor midterm din SUA sunt:

Camera reprezentanților:

Democrații – 230 de mandate

Republicanii – 166 de mandate

Senat

Democrații – 52 de mandate

Republicanii – 42 de mandate

Foto: ABC News - captură foto

Foto: ABC News – captură foto

La acest moment, democraţii au preluat controlul asupra ambelor camere ale Congresului, potrivit proiecţiilor mass-media americane, provocând o înfrângere zdrobitoare republicanilor preşedintelui Donald Trump în cadrul alegerilor de la jumătatea mandatului prezidenţial.

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