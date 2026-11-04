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Război în Ucraina, ziua 1.714. Germania acuză: Rusia nu vrea negocieri de pace serioase

Război în Ucraina, ziua 1.714. Germania acuză: Rusia nu vrea negocieri de pace serioase
Război în Ucraina, ziua 1.714. Germania acuză: Rusia nu vrea negocieri de pace
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Războiul din Ucraina a intrat miercuri, 4 noiembrie 2026, în a 1714-a zi, iar GÂNDUL vă prezintă principalele evenimente din țara vecină.

Potrivit cancelarului german Friedrich Merz, Federația Rusă nu pare, încă, dispusă să se angajeze în negocieri de pace serioase cu Ucraina, înaintea unei noi runde de discuții trilaterale (mediate de SUA), care va avea loc pe 10 și 11 noiembrie, la Abu Dhabi, în Emiratele Arabe Unite.

Merz îl atacă pe Putin

„Este important ca Rusia să se angajeze în sfârșit în negocieri serioase privind un armistițiu și, ulterior, asupra unui acord de pace. Deocamdată, nu vad să se întâmple acest lucru”, le-a declarat Friedrich Merz jurnaliștilor, cu ocazia unei vizite efectuate la Berlin de Volodimir Zelenski. Potrivit acestuia, o nouă rundă de discuții între negociatori din Ucraina, Statele Unite și Rusia „reprezintă pasul corect” pentru a se ajunge la o încetare a luptelor, dar este esențial ca Europa să ia parte la acest proces.

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În zilele de 10 și 11 noiembrie vor avea loc, la Abu Dhabi, primele discuții directe dintre Ucraina și Rusia din februarie încoace. Este de așteptat să fie discutate subiecte importante, precum garanțiile de securitate, un armistițiu energetic și un armistițiu în Marea Neagră care să asigure exporturile de alimente, a precizat Zelenski.

Referitor la acest ultim aspect, liderul de la Kiev a afirmat că este și în interesul Rusiei reluarea traficului maritim pe Marea Neagră, confirmând, indirect, pericolul reprezentat de loviturile cu drone. „Un punct al discuțiilor îl reprezintă cerealele, care implică deblocarea traficului naval în zona Mării Negre. Ucraina nu este singura interesată de acest lucru – Rusia și diverși parteneri, în special din Africa și Asia, sunt în aceeași situație”, a adăugat Zelenski.

Zelenski vrea să se vadă cu Putin

Președintele Zelenski a afirmat că speră ca viitoarele discuții dintre negociatorii ruși și ucraineni, mediate de SUA, să conducă la o întâlnire cu Vladimir Putin. „Ne așteptăm ca formatul întâlnirilor trilaterale dintre Ucraina, Statele Unite și Rusia, reluate pe 10 și 11 noiembrie, să fie la nivel de echipă. Contăm pe faptul că munca în acest format și celelalte eforturi diplomatice ale noastre vor deschide calea către un format trilateral la nivel de lideri”, a declarat Zelenski.

Referindu-se la o reuniune a liderilor G20, care va avea loc în decembrie la Miami, Merz a afirmat că, în cazul în care Donald Trump l-ar invita pe președintele rus Vladimir Putin, ar trebui să fie prezent și Zelenski – „În opinia mea, este absolut inacceptabil ca țări terțe să discute despre viitorul Ucrainei fără a implica chiar Ucraina. Dar, acestea trebuie să conducă în mod real la încetarea ostilităților”.

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