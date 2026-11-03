Prima pagină » Actualitate » George Simion urmărește rezultatele alegerilor din SUA în Florida, alături de republicani și comunitatea românească. Ce a postat în urmă cu scurt timp

George Simion urmărește rezultatele alegerilor din SUA în Florida, alături de republicani și comunitatea românească. Ce a postat în urmă cu scurt timp

George Simion urmărește rezultatele alegerilor din SUA în Florida, alături de republicani și comunitatea românească. Ce a postat în urmă cu scurt timp
Galerie Foto 8
Adaugă Gândul ca sursă preferată
Urmărește-ne în Discover

George Simion se afla în Statele Unite ale Americii, în Florida, unde urmărește alegerile parlamentare de la jumătatea mandatului prezidențial. Președintele AUR a publicat pe social media fotografii alături de comunitatea românească din Florida, dar și alături de Ron DeSantis, actualul guvernator al statului Florida. Alături de lor este și Byron Donalds, candidatul susținut de Donald Trump acum pentru funcția de Guvernator al Floridei.

Vizita lui George Simion are loc chiar în ziua în care americanii votează pentru viitoarea componență a Congresului, un scrutin considerat un test major pentru administrația Trump. George Simion este singurul lider politic român care urmărește alegerile direct din SUA.

George Simion, alături de românii din Florida și de un politician republican

În fotografiile publicate pe Facebook, George Simion apare alături de români stabiliți în SUA, arătându-și susținerea pentru Donald Trump. Într-o poză de grup cu liderul AUR în mijloc, susținătorii țin un steag cu mesajul: „Trump a avut dreptate în toate privințele. Trezește-te, America!”. O altă fotografie îl prezintă pe Simion alături de Byron Donalds, congresmen republican și candidat la funcția de guvernator al Floridei, susținut de Donald Trump și de actualul guvernator, Ron DeSantis.

Relațiile liderului AUR cu republicanii americani 

Prin vizita în Florida, George Simion continuă să dezvolte relații cu mișcarea conservatoare americană și cu Partidul Republican. Liderul AUR și-a exprimat public susținerea pentru Donald Trump și mișcarea MAGA. În trecut, Simion a avut întâlniri cu mai mulți reprezentanți republicani, inclusiv cu Anna Paulina Luna, membră a Camerei Reprezentanților, și a participat la evenimente conservatoare în SUA.

Alegeri extem de importante pentru Donald Trump și viitorul SUA

Alegerile de astăzi vor decide controlul asupra Congresului, fiind în joc toate cele 435 de mandate din Camera Reprezentanților și 35 din cele 100 de locuri din Senat, plus 36 de funcții de guvernator, inclusiv în Florida. Rezultatul alegerilor va influența decisiv capacitatea lui Donald Trump de a-și implementa agenda în ultimii doi ani de mandat. Florida rămâne un stat esențial, consolidat ca bastion republican după victoriile recente ale lui Trump și DeSantis.

Comentarii 0

Lasă un răspuns

Trebuie să fii autentificat pentru a publica un comentariu.
Vă rugăm să țineți cont că folosirea injuriilor, a limbajului instigator la ură, a apelurilor la violență sau trimiterea repetată, în mod abuziv, a aceluiași comentariu pot duce nu doar la ștergerea mesajului, ci și la suspendarea temporară a dreptului de a comenta. Site-ul nostru încurajează dezbaterile aprinse, dar civilizate. Vă mulțumim pentru înțelegere și pentru contribuția la o discuție bazată pe argumente, nu pe atacuri.

Recomandarea video

Citește și

EXCLUSIV Ștefan Popescu explică, pentru Gândul, impactul alegerilor din SUA asupra României. Cum s-ar schimba poziția Americii față de Europa de Est
23:42
Ștefan Popescu explică, pentru Gândul, impactul alegerilor din SUA asupra României. Cum s-ar schimba poziția Americii față de Europa de Est
MARIUS TUCĂ SHOW Crin Antonescu: Este scandalos să îl ții închis pe Georgescu ca pe un criminal în serie. E dus precum Horea, Cloșca și Crișan, în fiecare zi, într-un camion, cu cătușe
23:19
Crin Antonescu: Este scandalos să îl ții închis pe Georgescu ca pe un criminal în serie. E dus precum Horea, Cloșca și Crișan, în fiecare zi, într-un camion, cu cătușe
MARIUS TUCĂ SHOW Crin Antonescu spune că este gata să sprijine aripa conservatoare a PNL
22:15
Crin Antonescu spune că este gata să sprijine aripa conservatoare a PNL
CONTROVERSĂ Primarul din Vaslui a fost dat în judecată de fostul său profesor pentru că nu i-a acordat titlul de „Cetățean de Onoare”: „Ar fi trebuit să-l las repetent”
22:01
Primarul din Vaslui a fost dat în judecată de fostul său profesor pentru că nu i-a acordat titlul de „Cetățean de Onoare”: „Ar fi trebuit să-l las repetent”
MARIUS TUCĂ SHOW Crin Antonescu explică de ce ajunge să-i apere pe republicanii din SUA: „Propaganda haștag din România este trup și suflet împotriva lui Trump”
21:43
Crin Antonescu explică de ce ajunge să-i apere pe republicanii din SUA: „Propaganda haștag din România este trup și suflet împotriva lui Trump”
INEDIT Experiențele la limita morții, analizate de cercetători: ce au dezvăluit specialiștii despre viziunile oamenilor aflați în pragul morții
21:39
Experiențele la limita morții, analizate de cercetători: ce au dezvăluit specialiștii despre viziunile oamenilor aflați în pragul morții
Mediafax
„Trebuie să oprească acest circ”. Moșteanu îl acuză pe Grindeanu că a răspândit informații false despre economia României
Digi24
Lidera AfD, atac la imigranții români din Germania: „Ne jefuiesc... ”
Cancan.ro
Ispita Gabriella, mesaj cu subînțeles pentru Prințul Marco?! 'Au trecut 164 de zile de când îți aprind lumânări'
Prosport.ro
FOTO. „Am căzut din picioare”. Apariția jucătoarei de tenis în costum de baie i-a dat pe spate pe fani
Adevarul
Cum a ajuns președintele CJ Călărași, Vasile Iliuță, să cumpere în Italia proprietăți de peste un milion de euro. Un fost punct vamal îi poartă numele
Mediafax
Cum învață copiii românilor din Germania să nu-și uite rădăcinile. Proiectul unei biserici românești
Click
Mihai Trăistariu, șocat de prețurile din bazarul din Istanbul, de unde Marcel Ciolacu a cumpărat blana cu bucluc: „S-au scumpit toate”
Digi24
Cine se afla la bordul avionului privat care s-a prăbușit „ca o rachetă” în Florida
Cancan.ro
'Sfârșitul Lumii va fi pe 13 noiembrie 2026'. În 1960, un matematician renumit a calculat data exactă a Apocalipsei
Ce se întâmplă doctore
Îți amintești de Laura Teodoru, știrista de la Digi? S-a retras de la tv și duce o viață luxoasă. Cum arată acum, la 10 de ani de când a dispărut din viața publică
Ciao.ro
Cum au arătat Andreea Esca, Delia sau Andra când s-au căsătorit. Andreea Bănică a strălucit într-o rochie minusculă
Promotor.ro
Mașina Zilei: Este Suzuki Swift hibrid mașina ideală pentru oraș? Ce primești pentru 8.500 de euro
Descopera.ro
Sucul de merișoare pare să inhibe formarea plăcii dentare, potrivit unui studiu
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. BULĂ: – M-am combinat cu fata de la Meteo
Descopera.ro
Un nou studiu sugerează că, până la urmă, cometele probabil nu au adus viața pe Pământ
Mediafax Italia
Trucul pentru uscarea rufelor iarna! Nu are legătură cu caloriferul
Mediafax Spania
Proiectul prin care Franco voia să construiască o bombă atomică!
FLASH NEWS Primele exit-poll-uri de la alegerile din Statele Unite. Care sunt principalele preocupări ale americanilor
01:26
Primele exit-poll-uri de la alegerile din Statele Unite. Care sunt principalele preocupări ale americanilor
REACȚIE Theo Rose se scuză public pentru că a cântat la petrecerea PSD: „Eu nu aveam nevoie de bani, formația, da”
23:49
Theo Rose se scuză public pentru că a cântat la petrecerea PSD: „Eu nu aveam nevoie de bani, formația, da”
ULTIMA ORĂ Bolojan se folosește de afirmațiile jignitoare ale liderei Afd, Alice Weidel, pentru a ataca partidele suveraniste din România
23:10
Bolojan se folosește de afirmațiile jignitoare ale liderei Afd, Alice Weidel, pentru a ataca partidele suveraniste din România
FLASH NEWS Ambasadorul României în SUA explică miza alegerilor americane pentru România. Ce decizii așteaptă Bucureștiul privind Marea Neagră și apărarea flancului estic
23:09
Ambasadorul României în SUA explică miza alegerilor americane pentru România. Ce decizii așteaptă Bucureștiul privind Marea Neagră și apărarea flancului estic
ALEGERI ÎN SUA Abdul El-Sayed, candidatul democrat care ar putea fi primul senator musulman din istoria SUA. Ce șanse are să-l învingă pe republicanul susținut de Trump în Michigan
23:05
Abdul El-Sayed, candidatul democrat care ar putea fi primul senator musulman din istoria SUA. Ce șanse are să-l învingă pe republicanul susținut de Trump în Michigan
ALEGERI ÎN SUA Casa Albă, val de postări pe social media despre reușitele lui Donald Trump în ziua în care americanii merg la vot
22:58
Casa Albă, val de postări pe social media despre reușitele lui Donald Trump în ziua în care americanii merg la vot

Cele mai noi

Trimite acest link pe