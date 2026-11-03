George Simion urmărește rezultatele alegerilor din SUA în Florida, alături de republicani și comunitatea românească. Ce a postat în urmă cu scurt timp

George Simion se afla în Statele Unite ale Americii, în Florida, unde urmărește alegerile parlamentare de la jumătatea mandatului prezidențial. Președintele AUR a publicat pe social media fotografii alături de comunitatea românească din Florida, dar și alături de Ron DeSantis, actualul guvernator al statului Florida. Alături de lor este și Byron Donalds, candidatul susținut de Donald Trump acum pentru funcția de Guvernator al Floridei.
Vizita lui George Simion are loc chiar în ziua în care americanii votează pentru viitoarea componență a Congresului, un scrutin considerat un test major pentru administrația Trump. George Simion este singurul lider politic român care urmărește alegerile direct din SUA.
În fotografiile publicate pe Facebook, George Simion apare alături de români stabiliți în SUA, arătându-și susținerea pentru Donald Trump. Într-o poză de grup cu liderul AUR în mijloc, susținătorii țin un steag cu mesajul: „Trump a avut dreptate în toate privințele. Trezește-te, America!”. O altă fotografie îl prezintă pe Simion alături de Byron Donalds, congresmen republican și candidat la funcția de guvernator al Floridei, susținut de Donald Trump și de actualul guvernator, Ron DeSantis.
Prin vizita în Florida, George Simion continuă să dezvolte relații cu mișcarea conservatoare americană și cu Partidul Republican. Liderul AUR și-a exprimat public susținerea pentru Donald Trump și mișcarea MAGA. În trecut, Simion a avut întâlniri cu mai mulți reprezentanți republicani, inclusiv cu Anna Paulina Luna, membră a Camerei Reprezentanților, și a participat la evenimente conservatoare în SUA.
Alegerile de astăzi vor decide controlul asupra Congresului, fiind în joc toate cele 435 de mandate din Camera Reprezentanților și 35 din cele 100 de locuri din Senat, plus 36 de funcții de guvernator, inclusiv în Florida. Rezultatul alegerilor va influența decisiv capacitatea lui Donald Trump de a-și implementa agenda în ultimii doi ani de mandat. Florida rămâne un stat esențial, consolidat ca bastion republican după victoriile recente ale lui Trump și DeSantis.